Napi keresztrejtvény
2026. 10. 03. 6:00
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Lépéskényszerben Ursula von der Leyen és a biztosa: mondaniuk kell valamit a Tisza-kormány ámokfutásáról
A Tisza-kormány szabadságot, demokráciát és jogállamiságot korlátozó, önkényuralmat kiépítő lépései kapcsán vár reagálást Michael McGrath uniós biztostól a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja.