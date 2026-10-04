Napi sudoku
2026. 10. 04. 6:00
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Brutális segélycsomagot jelentett be a német kancellár Kijevben, Merz látogatása alatt is bombázták a fővárost + videó
Alig egy nappal Merz látogatása előtt az orosz külügyminisztérium hivatalosan is azt javasolta a külföldi állampolgároknak és diplomatáknak, hogy azonnal hagyják el Ukrajnát.