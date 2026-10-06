Napi keresztrejtvény
2026. 10. 06. 6:00
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Elment a világjáró magyar gróf, aki a kényszerű emigrációban sem adta fel a hazatérés reményét
A 95 évesen elhunyt gróf a Károlyiak történelmi örökségének és jó hírnevének helyreállítására tette fel életét a visszatérése után. Károlyi Mihálytól, a „vörös gróftól” teljes mértékben elhatárolódott.