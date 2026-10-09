Napi sudoku
2026. 10. 09. 6:00
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Windisch László visszavágott Magyar Péternek: a miniszterelnök a saját kormánya mulasztását kéri számon az ÁSZ-on
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint a miniszterelnök nincs tisztában az alkotmányos intézmények hatáskörével, és alaptalanul támadja a számvevőszéket a Déli Körvasút ügyében.