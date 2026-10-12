Napi sudoku
2026. 10. 12. 6:00
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Rejtélyes ukrán titkosszolgálati szállítmány miatt áll a bál Ausztriában
Kétszáz kilogrammnyi ismeretlen rakományt vihetett át az országon egy ukrán titkosszolgálati jármű. Az osztrák ellenzék szerint tisztázni kell az ellenőrzés nélkül áthaladó konvoj ügyét, miközben az Ukrajnába tartó, milliárdos értékű pénzszállítmányok is kérdéseket vetnek fel.