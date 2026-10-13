Napi sudoku
2026. 10. 13. 6:00
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„Korábban kell felkelni azoknak, akik börtönnel akarnak fenyegetni” – Deutsch Tamás szerint a politikai hidegháború korszakát éljük
A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint a fősodratú politika Brüsszelből megbélyegzéssel és szankciókkal próbálja korlátozni a szuverenista államok függetlenségét és gazdasági mozgásterét.