Napi sudoku
2026. 10. 21. 6:00
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Fordulat a Szőlő utcai ügyben: megszüntették a Bangó Sándor állításai alapján indult szexuális bűncselekmények miatti eljárást
Az ügyészség szerint nem valósult meg bűncselekmény a koronatanúhoz kapcsolódó, Juhász Péter Pál elleni eljárásban. A Zsolti bácsi-ügyben is kulcsszerepet játszó fiatalember állításai körül már korábban is számos kérdőjel merült fel.