Napi keresztrejtvény
2026. 10. 25. 5:00
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Tizenegy napon át ünneplik a magyar kultúrát Nagyszebenben, ahol a budapesti „0” kilométerkő 120 éves született alkotójáról is megemlékeznek
Kiállításokkal, koncertekkel, színházi előadásokkal és irodalmi programokkal várja a közönséget a 21. Ars Hungarica fesztivál november 6. és 15. között.