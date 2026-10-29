Napi keresztrejtvény
2026. 10. 29. 5:00
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Kemény szakértői üzenet Magyar Péteréknek: attól nem kerül kevesebbe a beton, ha egy politikus kijelenti, hogy nem lesz több túlárazás
Ezerötszáz milliárd forintos kiadáscsökkentést tervez a kormány jövőre, az összeg egy részét az állítólagos állami pazarlások megszüntetéséből teremtenék elő. A lehetséges hatások körül komoly kételyek merülnek fel.