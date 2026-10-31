Napi sudoku
2026. 10. 31. 5:00
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Több mint hatvanmilliárdot vágnak le a közmédia költségvetéséből – leépítéseket és műsormegszüntetéseket ad a Tisza jövőre
Miközben Magyar Péterék a pazarlás felszámolásáról beszélnek, már megkezdődött a létszámleépítés, megszűnik a Nemzeti Sportrádió, más csatornák és műsorok jövője pedig bizonytalan.