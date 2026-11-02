Napi keresztrejtvény
2026. 11. 02. 5:00
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Két ütemben hozzák nyilvánosságra az ügynökaktákat, Magyar Péter újra személyeskedett a parlamentben
A kormányfő napirend előtti felszólalásában a nemzetközi kapcsolatokról és a korábbi kormány tagjairól is beszélt, miközben több alkalommal személyeskedő megjegyzésekkel illette politikai ellenfeleit.