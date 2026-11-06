Napi sudoku
2026. 11. 06. 5:00
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„Undorodom az egésztől” – Verebes István az ügynökakták nyilvánosságra hozatalának módját és a Tisza-kormány kapkodását is bírálta
A Magyar Pétert támogató színész-rendező szerint a kormánynak nincs elegendő szakembere, az óellenzék mellőzése pedig súlyos hiba. Egy kormányzati döntés előkészítéséről személyes tapasztalatai alapján is lesújtóan nyilatkozott.