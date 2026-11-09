Napi sudoku
2026. 11. 09. 5:00
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A Momentum volt elnöke politikai ellenfeleit már bilincsben látná, és arról is értekezett, hogyan lehetne külföldön elkábítani, majd Magyarországra hurcolni körözött személyeket.