Napi sudoku
2026. 11. 13. 5:00
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50 éve hunyt el az Erdélyi ritkaságok könyvsorozat atyja, akihez a megfélemlítések ellenére szellemi mentőakciók sora kötődött
Jancsó Elemér minden erejével azon dolgozott, hogy az erdélyi magyarság saját történelmi gyökereiből merítsen erőt a megmaradáshoz, ezért meg is szorongatták 1956 után a romániai kommunisták.