Napi keresztrejtvény
2026. 11. 21. 5:00
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Csak a dolgozókat nem értesítették: botrány az Európai Bizottságnál a kibertámadás után
„Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy a világ hírügynökségei tudósítsanak az incidensről, miközben a munkatársak még mindig az első közvetlen értesítésre várnak a Bizottságtól” – írta a szakszervezet levelében.