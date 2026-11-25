Napi keresztrejtvény
2026. 11. 25. 5:00
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Átrajzolnák Románia térképét – a magyar regionális szervezetek petícióban kérik, hogy őket is kérdezzék meg
Mielőtt Bukarestben átrajzolnák Románia közigazgatási térképét, az érintett közösségek véleményét is meg kellene hallgatni – ezt szorgalmazza a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az RMDSZ Székelyföldi Regionális Önkormányzati Tanácsa.