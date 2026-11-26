Napi keresztrejtvény
2026. 11. 26. 5:00
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Több mint 12 ezer háztartás marad fűtés nélkül Budapesten
Meghibásodott egy több mint ötvenéves távhővezeték Békásmegyeren, ezért a FŐTÁV péntek este ideiglenesen leállítja a szolgáltatást a városrész teljes területén. A javítás több mint 12 ezer háztartást érint, az önkormányzat két melegedőt megnyit.