Napi keresztrejtvény
2026. 11. 26. 5:00
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Összeesküvés-elméletek nyomába eredtünk! – Pikk Bayerrel és Ambrózyval + videó
A liberális média diadalittasan kürtölte világgá: a magyarok felébredtek, nem kérnek többé a konzervatív sajtóból, új korszak kezdődött, és ez már a számokon is látszik. Arról viszont kevesebb szó esett, mi áll a háttérben.