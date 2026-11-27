Napi sudoku
2026. 11. 27. 5:00
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Keményen helyretette a tiszás képviselőt Radics Béla a parlamentben – Nagy Ervin milliárdjai miatt robbant ki a vita
Kőszegi Krisztián a korábbi kulturális támogatásokkal próbált visszavágni, ám a fideszes politikus tételesen ismertette, mire fordították a pénzt, és visszautasította a korrupciós vádaskodást.