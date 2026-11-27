Napi sudoku
2026. 11. 27. 5:00
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Ennek nem fog örülni Románia: előbányászták a Trianonban elvett magyar vagyon tételes kimutatását a levéltárból
A nagyváradi premontrei ingatlanok ügyén túl más erdélyi egyházi vagyonvitákban is fontos adalék lehet az 1922-es magyar állami vagyonjegyzék, amely mai forintértékben billiókat rejt.