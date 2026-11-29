Napi sudoku
2026. 11. 29. 5:00
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Egyetlen bejelentés leállította a magyar kukorica felvásárlását, és ennél is nagyobb a tét
Nagy István a Hír TV-ben: a kormány a szakmai érvek mögé bújtatva nyithatja meg a kaput a teljes ukrán agrárimport előtt, amivel a termelők megélhetése mellett a fogyasztók biztonsága is veszélybe kerül.