Lapozó: Hidzsáb viselésére buzdítják a nem muszlim vallású nőket

Folytatódik az erőszakhullám Svédországban

A hétvégén három felkavaró eset is történt a skandináv országban. Az első csütörtökön, az egyébként békés Lindvallenben történt, ahol körülbelül ötven ember verekedett össze, akik közül többen baseballütőkkel voltak felfegyverkezve. Mire a rendőrség kiérkezett, már csak húszan voltak. Végül senkit sem vettek őrizetbe. Másnap az eset megismétlődött, de ez alkalommal sem vittek el senkit. Egy nappal később egy harminc év köröli férfit támadtak meg, akit először el akartak ütni, majd az autóból kiszálló elkövetők megverték az áldozatot. Szombaton Stockholm egyik no-go zónájában, Rinkebyben több lövéssel lőttek le egy húsz év körüli fiatal férfit egy kapualjban, aki a helyszínen meghalt. Az elkövetőt eddig nem sikerült elfogni. A hétvégén felfegyverkezett, maszkos fiatalok Katrinaholmban is megtámadtak egy szintén húsz év körüli férfit, akit szúrt és vágott sebekkel szállítottak kórházba. Az elkövetők itt is ismeretlenek.

A fővárosi Rinkebyvel kapcsolatban már 2017-ben is arról beszélt a rendőrség szervezett bűnözés elleni osztályának vezetője a közrádióban, hogy a negyed majdnem olyan, mint egy háborús övezet. Lise Tamm El Salvadorhoz és Kolumbiához hasonlította a főváros no-go zónáját és azt mondta, a rendőrök olyan körülmények között és módszerekkel dolgoznak, mintha katonák lennének. A helyzet azóta sem változott, bár a kormány rendszeresen a bevándorló hátterű bandák megtörésének szükségességéről beszél, azonban évek óta nem tud felmutatni érdemi előrelépést az erőszakos bűncselekmények megfékezésével kapcsolatban.

Forrás: SVT, Samnytt, Samnytt, Samnytt

Emberek ezrei tüntettek hétvégén Mallorcán a Covid-igazolvány ellen

A Baleár-szigetek legnagyobbikának fővárosában négyezren vonultak fel, hogy immár harmadjára is kifejezzék ellenérzésüket a kormány intézkedéseivel szemben. A résztvevők, akik a „Baleár-szigetek szabadságért” tüntettek, Novak Djokovics szerb teniszcsillag képét is kihelyezték az egyik téren, aki Ausztráliában kirobbant oltási botránya miatt az oltásellenesek szimbólumává vált. A teniszező embernagyságú másolata mellett a tüntetők egy plakáton indokolták, miért gondolják úgy, hogy a Covid-igazolvány bevezetésével a regionális kormány sérti az emberek alapvető jogait. A demonstrációt a rendőrség biztosította, hogy az békésen és incidensek nélkül érjen véget. A tüntetők olyan oltásellenes szlogeneket skandáltak, mint például: „Hagyják abba a politikai egészségügyi visszaéléseket”, „Menorca, Ibiza és Mallorca szerint elég a Covid-igazolványból”, „Szabadság, szabadság”, vagy „Mindenki egyként” és „Nemet mondunk az oltásra”. A menet eseménytelenül, békésen menetelt, a legtöbb résztvevő azonban figyelmen kívül hagyta a kötelező maszkviselés szabályát.

Forrás: ULTIMAHORA.ES

Hamarosan megvásárolható lesz az új Pfizer gyógyszer de Franciaországban szigorú szabályokhoz kötik a felírását

Franciaország egészségügyi hatósága (HAS) január 21-én engedélyezte a Pfizer által kifejlesztett és a koronavírus súlyos szövődményeinek kezelésében hatásosnak bizonyult gyógyszer, a Paxlovid franciaországi használatát.

A Paxlovid első, ötszáz dózisból álló szállítmánya február elejétől ugyan már elérhető lesz a betegek számára, de a készítmény alkalmazását a hatóságok jelentősen korlátozzák. Első körben – egyelőre ismeretlen határidőig – ugyanis csak egyes rizikócsoportba tartozó betegek lesznek jogosultak a szájon át szedhető életmentő gyógyszerre. A veszélyeztetett csoportba tartoznak azok az időskorú betegek, akiknél az oltóanyagok ellenére sem alakult ki védettség a koronavírus súlyos szövődményei ellen, például igen előrehaladott életkoruk, immunhiányos állapotuk vagy ritka betegségük miatt.

A Paxlovid felírására és a speciális recept kiadására a háziorvos lesz jogosult. Az orvosnak a beteg adatait, a kórelőzményt – azaz a Paxlovid felírását támogató indokokat – egy erre a célra létrehozott adatbázisban kell regisztrálnia, részleteznie. A gyógyszer kiadása előtt azonban még a gyógyszerésznek is ellenőriznie kell az adatbázisban szereplő információkat.

Forrás: FRANCETVINFO.FR

Egyre több ország ünnepli meg kedden az iszlám vallás szimbólumát

Február elsején tizedik alkalommal tartják meg és ünneplik a világ muzulmán hívői a Nemzetközi Hidzsáb Napot (World Hijab Day, WHD). New York állam után szombaton Michigan állam is felsorakozott ahhoz a 150 országhoz, amelyek hivatalosan is elismerik és engedélyezik, sőt promotálják is a Nemzetközi Hidzsáb Nap megünneplését.

Az idei ünnep kampányát az ugyancsak a Nemzetközi Hidzsáb Nap névre keresztelt szervezet indította el még tavaly decemberben. Az idei megemlékezés célja azonos a korábbi évekével: elítéli a muzulmán nők fejkendője miatt ért diszkrimináció összes formáját. A kampány ez évi büszke mottója: „a hidzsáb a mi koronánk, és nem a bűnünk”.

A Nemzetközi Hidzsáb Nap szervezői, támogatói és most már Michigan állam szenátusa is arra buzdítják a nem muszlim vallású nőket, hogy február elsején ők is viseljenek fejkendőt, és ezzel fejezzék ki a muzulmán nőkkel vállalt szolidaritásukat, és az iszlám vallás iránti tiszteletüket.

Forrás: VALEURSACTUELLES.COM

Michigan Senate Proclaims February 1st, 2022 as 'World Hijab Day' in Michigan Resolution led by @stephanielily#DressedNotOppressed#WorldHijabDay pic.twitter.com/zSsB4CYgiC — World HijabDay (@WorldHijabDay) January 29, 2022

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pixabay)