Biden súlyos pénzügyi szankciókat rendelt el orosz bankok és oligarchák ellen

Bejelentem a szankciók első részletét, amely súlyos költségekkel sújtja Oroszországot tegnapi tettei miatt

– fogalmazott Biden, aki hozzátette, hogy amennyiben Oroszország fokozza katonai jelenlétét, az Egyesült Államok is további szankciókat vezet majd be. Az elnök közölte, hogy

két nagy orosz pénzintézettel - a Vnyesekonombankkal (VEB, külkereskedelmi bank) és az általa „katonai banknak” nevezett Promszvjazbankkal - szemben „teljes kizáró szankciót” vezetnek be.

Biden azt is közölte, hogy szankciókat vezetnek be az orosz szuverén államadóssággal szemben is, amely – mint fogalmazott – azt jelenti, hogy

elzárjuk az orosz kormányt a nyugati finanszírozástól.

Az amerikai elnök szerint

az intézkedés bevezetését követően Moszkva „nem kereskedhet új adósságával sem az amerikai, sem az európai piacon”.