Ki mondta? „Megvannak a módszereink az Északi Áramlat megszüntetésére” + videó

Az amerikai adminisztráció megnyilvánulásaiból és Joe Biden nyilatkozataiból számos figyelemre méltó tény is kiolvasható. Az elnök a háború kitörése előtt például szó szerint a következőképpen fogalmazott:

Ha Oroszország megszállja [Ukrajnát], akkor tankok vagy csapatok fogják ismét átlépni az ukrán határt. Akkor nem lesz többé Északi Áramlat 2. Megszüntetjük.

A visszakérdező, meglepett újságírónak válaszul kijelentette: „akkor is megtesszük. Higgye el, hogy képesek leszünk rá.”

Szeptember végén aztán arról érkeztek a hírek, hogy az északi Áramlat 2-ből szivárogni kezdett a gáz a tenger alatt. Azt, hogy pontosan mi történt a mai napig nem tudni, de több forrás is arról számolt be, hogy robbantás történhetett.

Ha ehhez még azt is hozzávesszük, hogy Márki-Zay Péter a baloldal volt miniszterelnök-jelöltje beismerte, hogy a kampányidőszakban és azt követően is több, mint kétmilliárd forintot kapott az Egyesült Államokból, akkor egyértelműen kijelenthető, hogy Amerika a baloldalt segítve próbálta meg befolyásolni választások kimenetelét. Tény továbbá az is, hogy a kampány során a baloldal kommunikációjában határozottan visszaköszönt az amerikai retorika.