Lapozó: Nem segít Franciaország az olasz migrációs krízisben

Belgiumban átlátható elbírálási rendszert követelnek az illegális migránsoknak

A polgári kezdeményezésekkel foglalkozó belgiumi szervezet, az In My Name kedden törvényjavaslatot nyújtott be a belga szövetségi parlament képviselőházának, amelyben átláthatóbb menekültügyi politikát és elbírálási rendszert követel az országban illegálisan tartózkodó migránsok számára. Az In My Name szervezethez három migránsvédő kollektíva, civil szervezetek és magánemberek tartoznak. Egy Belgiumban 2020 óta hatályban lévő jogszabály szerint polgári kezdeményezéssel is lehet törvényjavaslatot terjeszteni a szövetségi parlament elé, ezzel a lehetőséggel élt – az ország történetében először – az In My Name. Hogy bemutathassa jogalkotási indítványát a képviselőház belügyi bizottságának, a szervezet 35 ezer aláírást gyűjtött össze a 2020-as jogszabályban előírt 25 ezer helyett. A belügyi bizottság meghallgatásán az In My Name tizenegy tagja szólalt fel. Köztük volt Rachida Lamrabet írónő és ügyvéd, aki először rasszistának nevezte Belgium befogadó politikáját, majd azt követelte a képviselőktől, hogy tiltsák be a „dokumentumok nélküli” kifejezést az okmányok és engedélyek nélkül Belgiumban tartózkodó illegális migránsokkal kapcsolatban. Lamrabet szerint ugyanis a megnevezés nemcsak méltatlan a migránsokkal szemben, hanem két részre – papírokkal és anélkül élőkre – osztja a lakosságot. Az illegálisan Belgiumban tartózkodó Leticia Assemien a női migránsok nevében szólalt fel: „Mi élni akarunk, nem csak túlélni. Nem vagyunk sem lusták, sem paraziták. Minket a belga törvények tettek rabokká”– fogalmazott Assemien a belga jogalkotók előtt. Végül a közösség ügyvédje, Kati Verstrepen foglalta össze az In My Name követeléseit. „Nem kollektív legalizációt kérünk minden illegális bevándorló számára. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a belga kormány állítson fel egy független bizottságot, amely átlátható eljárást biztosít, és világos kritériumok alapján hoz egyéni döntéseket” – közölte az ügyvéd.

Forrás: Lalibre.be

Zelenszkij meghosszabbítaná a hadiállapotot és a mozgósítást

Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács nyilvántartásba vette Volodimir Zelenszkij elnök törvénytervezeteit a hadiállapot meghosszabbítására és az általános mozgósítás idejére vonatkozó rendeleteinek jóváhagyásáról. A dokumentumok szövegét még nem hozták nyilvánosságra. Jaroszlav Zseleznyak képviselő – aki az úgynevezett Holosz frakció tagja – szerint várhatóan ismét kilencven nappal, azaz 2023. február 19-ig meghosszabbítják a hadiállapotot Ukrajnában. Az országban február 24-e, az Oroszország elleni teljes körű invázió napja óta hadiállapot van érvényben, ezzel egy időben meghirdették az általános mozgósítást is. Augusztus 15-én az Ukrajnai Verhovna Rada (Legfelsőbb Tanács) 90 nappal – 2022. november 21-ig – hosszabbította meg a hadiállapotot az országban. Ugyancsak aznap az ukrán parlament megszavazta az általános mozgósítás időtartamának meghosszabbításáról szóló rendeletet. Az ukrán Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAKC) október 26-án kimondta, hogy a hatóságoknak a korrupciós kockázatok csökkentése érdekében szabályozniuk kell a külföldre utazó férfiak normatíváit. Mint Artem Szitnik, a NAKC helyettes vezetője elmondta, a hadiállapot bevezetéséről szóló, február 24-i elnöki rendelet szó szerint idézi az alkotmányt, lehetővé teszi a jövőre nézve a hadiállapot szerinti külföldi utazás tilalmának ilyen korlátozását, de nem tartalmazza a szükséges közvetlen kiutazási tilalmat.

Forrás: Radiosvoboda.org