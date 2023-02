Giorgia Meloninak hála végre az unió napirendjére kerülhet a migráció

– Milyen konkrét megoldásokat várnak?

– Amit mi várunk, az nem más, mint amit valójában az uniós szabályok is megkövetelnek. Amit mi szeretnénk, az nem más, mint a bevándorlás ellenőrzése, a származási- és tranzitországokkal való kapcsolattartás. A cél az lenne, hogy az elvándorlás gyökereinél avatkozzunk be! Hiszen akik útra kelnek, könnyen emberkereskedők áldozataivá válnak, amely meglátásom szerint nem más, mint a modern rabszolgaság.

A humanitárius segítségnyújtás zászlaja alatt működő civil szerveztek sem tevékenykedhetnek önkényesen, hiszen ilyen összetett helyzetek kezelése az adott ország feladata, nem pedig magánszervezeteké.

Abban reménykedünk, hogy Európa azt is mérlegeli, hogy az országoknak, ahová a civil szervezetek tartoznak, szintén felelőséget kell vállalniuk a kimenekítettek további sorsáért. Például ha német felségjelzésű civil hajók mentési műveleteket hajtanak végre a Földközi-tengeren, akkor Németország nem vonhatja ki magát a terhek alól. Ugyanez érvényes Svédországra és más európai országkra is. Azok az országok, amelyek most ellenállást tanúsítanak az olasz kormány migrációs politikájával kapcsolatban, az elmúlt években a szabályozott bevándorlás megakadályozásán dolgoztak. Ezzel az emberkereskedők és bűnbandák kezére játszották azokat a szerencsétlen embereket, akik a jobb élet reményében útnak indultak, végül mégis a harmadik évezred rabszolgáivá váltak.

– Van lehetőség az emberkereskedők felelősségre vonására?

Tisztán emlékszem, hogy 2016-ban a brit Lordok Házában a fegyveres erők egyik parancsnoka arról számolt be, hogy olyan bizonyítékok birtokában van, miszerint a civil szervezetek kiképezték a bevándorlókat, hogy ne működjenek együtt az olasz hatóságokkal az emberkereskedők azonosításában.

Későbbiekben továbbították a jelentést a többi tagállamnak, köztük Olaszországnak is, a kormány azonban figyelmen kívül hagyta. Érdekes, hogy az interneten sincs nyoma a fenti jelentésnek. Szándékomban áll, hogy az angol kollégák közreműködésével felkutassam az ügyet és kivizsgálását kérjem, mert elfogadhatatlannak tartom, hogy ilyen súlyos összejátszás megtörténhessen!

Borítókép: Elisabetta Gardini olasz képviselő egy tüntetésen. (Fotó: Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)