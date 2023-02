„Húzzatok a francba!” – fakadt ki a szlovák külügyminiszter, aki „Putyin kollaboránsnak” tartja Orbán Viktort

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, a szlovák politikus február 7-én beszélt arról először, hogy ha Oroszország sikeresen elfoglalta volna Ukrajnát, akkor Magyarország is területi igényéket jelentett volna be Szlovákiával szemben.

A Ma7 hozzáteszi, a szlovák külügyminiszter „nem a hivatalos miniszteri oldalán osztotta meg a bejegyzést, hanem a magánprofilján”.

Bejegyzésében kiemeli Orbán Viktor hétvégi évértékelő beszédének azon részét, ahol a miniszterelnök arra utal, hogy egyedül Magyarország látja másként a békéhez vezető utat az EU-ban és a NATO-ban.

Kácer ezután szitkozódások közepette fakadt ki „Putyin kollaboránsaira”, akikhez – lényegében – a magyar miniszterelnököt is sorolja.