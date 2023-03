Hatalmas terület égett, tűzoltó-helikoptereket is bevetettek + videó

A tűz a Fertő tó osztrák oldalán a nádas Sásony (Winden am See) közelében kora délutánra már hét futballpályányi terület égett le. Az oltási munkálatokban 14 település tűzoltósága, valamint tűzoltó helikopter is segítette melyet a szél változó iránya is nehezített.