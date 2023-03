Zöld jelzést ad Törökország a finn NATO-tagságnak, a svédnek egyelőre nem

A jelölt országok és Jens Stoltenberg NATO-főtitkár is rendszeresen azt hangoztatta, hogy csak „kéz a kézben” csatlakozhatnak a skandinávok, ugyanakkor egyre több jel utalt arra, hogy ennek esélye folyamatosan csökken.

A viszonyt végül a januári stockholmi török nagykövetség előtti Korán-égetés mérgesítette el végképp, ami után Erdogan egyenesen közölte, Svédország nem számíthat a támogatására. Néhány nappal később hangzott el először hivatalosan olyan felvetés, hogy meg kell fontolni a külön svéd–finn csatlakozást, mégpedig a finn külügyminiszter, Peka Haavistö részéről.

A lehetőségre később Stoltenberg is utalt, amikor azt közölte, nem az a kérdés, hogy mindkét ország csatlakozik-e, hanem az, hogy mikor. Legutoljára – e hét keddjén – a svéd miniszterelnök, Ulf Kristersson ismerte be, hogy feltehetően nem egyszerre történik meg a ratifikálás.

A svéd csatlakozás elhúzódása elsősorban a terrorizmus támogatásához köthető, legalábbis Ankara nagyon határozott álláspontja szerint.

A törökök azt állítják, a svédek továbbra is menedéket adnak a szír PKK terrorszervezet aktivistáinak, akik szabadon tevékenykedhetnek Svédországban, valamint finanszírozhatják annak működését. Ugyan Stockholm nemrégiben – elsősorban török nyomásra – új terrorellenes jogszabály megalkotását jelentette be, Ankara továbbra is konkrét bizonyítékokat vár, hogy a svéd kormány a korábbinál komolyabban veszi a PKK-ügyet. Erdogan a májusi török választások előtt nyilvánvalóan kampánycélra használja a svéd csatlakozás késleltetését, de egyértelműen a szíriai kurd csoportokat finanszírozó Egyesült Államok irányába is nyomást akar ezzel gyakorolni.