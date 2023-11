Végső búcsút vettek Pásztor Istvántól Szabadkán + képgaléria

Hatalmas tömeg vett részt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének szombaton, 14 órakor kezdődő temetésén. A szertartás a szabadkai Bajai úti temető Péits-kápolnájában volt. Pásztor István október 30-án, hétfőn, 67 éves korában hunyt el. A Pannon RTV közölte: a temetés egyházi búcsúztatással és közös imával vette kezdetét, majd az állami és közéleti személyek mondtak beszédet az elhunyt emlékére. A temetést megelőzően szerettei és tisztelői a Bajai úti temető Péits-kápolnájában róhatták le tiszteletüket.

A vajdasági magyar politikus búcsúztatásán Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandar Vucsics szerb elnök is beszédet mondott.

– Mint pásztorát vesztett nyáj, úgy állunk most itt, lehajtott fejjel és nehéz szívvel, szerbek és magyarok, anyaországi és külhoni magyarok – Kárpát-medencei, anyaországi és vajdasági magyarok – ezzel kezdte búcsúztatóbeszédét Orbán Viktor. – Pásztor István katonaként élt, katonaként harcolt és katonaként is ment el. Most a bajtársunknak kijáró tisztelettel búcsúzunk tőle – folytatta beszédét a magyar miniszterelnök. Kiemelte, ő volt az első, aki nemcsak remélte és hitte a nemzetek közötti megbékélést, hanem tett is érte.

Megtörten és zavartan állunk itt Vucsics elnök úrral, a szerb és a magyar népet képviselve, egy magyar férfi koporsója fölött, aki egybekovácsolt bennünket és összebékítette népeinket, amiért nem lehetünk elég hálásak neki

– fogalmazott.