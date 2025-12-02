Az európai pénzekből az arany vécé mellett arany kádra is futotta Ukrajnában

Az ukrán korrupciós botrány továbbra sem csillapodik, a hatóságok legújabb felvételén pedig teljes pompájában meg is tekinthető. Az Ukrajnába juttatott EU-s pénzekből nem csak arany vécére, de arany fürdőkádra is futotta.

Az EU-s pénzek aranyozott fürdőszobákra mentek

Fotó: ANDREW MEDICHINI / POOL

A Szakács István blogger által megosztott felvételeken a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) munkatársai láthatóak, amint egy, az ügyben érintett ingatlant vizsgálnak át. A botrány szimbólumává vált arany vécé mellett találtak egy arany fürdőkádat is. Na meg több zsáknyi pénzt is.

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Ukrajnában történelmi korrupciós botrány bontakozott ki, aminek középpontjában Timur Mindics üzletember állt, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régi barátja. A férfi a vádak szerint egy kiterjed korrupciós hálózatot üzemeltetett, amely során az energetikai cégekből lapátolták ki a pénzeket.