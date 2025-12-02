Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

UkrajnaBrüsszelukrajnai korrupció

Az európai pénzekből az arany vécé mellett arany kádra is futotta Ukrajnában

Tombol a korrupciós botrány Ukrajnában. Újabb videó került elő az ukrán korrupcióellenes hatóságok nyomozati anyagából. A felvételeken már nem csak arany vécét, de arany kádat is látni.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 6:44
Fotó: ANDREW MEDICHINI Forrás: POOL
Az ukrán korrupciós botrány továbbra sem csillapodik, a hatóságok legújabb felvételén pedig teljes pompájában meg is tekinthető. Az Ukrajnába juttatott EU-s pénzekből nem csak arany vécére, de arany fürdőkádra is futotta. 

Az EU-s pénzek aranyozott fürdőszobákra mentek
Az EU-s pénzek aranyozott fürdőszobákra mentek 
Fotó: ANDREW MEDICHINI / POOL

A Szakács István blogger által megosztott felvételeken a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) munkatársai láthatóak, amint egy, az ügyben érintett ingatlant vizsgálnak át. A botrány szimbólumává vált arany vécé mellett találtak egy arany fürdőkádat is. Na meg több zsáknyi pénzt is.

 

Mint arról lapunk is beszámolt korábban, Ukrajnában történelmi korrupciós botrány bontakozott ki, aminek középpontjában Timur Mindics üzletember állt, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régi barátja. A férfi a vádak szerint egy kiterjed korrupciós hálózatot üzemeltetett, amely során az energetikai cégekből lapátolták ki a pénzeket. 

Habár Mindics még a botrány kirobbanása előtt elmenekült az országból, az egyik ingatlanában találták meg a nyomozók azt az arany vécét, ami azóta a botrány szimbólumává vált. 

A korrupciós botrány szálai azonban még ennél is messzebbre nyúltak. Már az első hetekben felvetődött ugyanis, hogy akár magas rangú kormánytagok is érintettek lehettek az ügyben. Az egyik legtöbbet emlegetett név Andrij Jermak neve volt, miután a vádak szerint az ukrán elnök korábbi kabinetfőnöke „Ali Baba” néven futott a bűnszervezetben. 

A NABU nyomozói végül meglátogatták Jemakot, akinél házkutatást tartottak az üggyel összefüggésben, nem sokkal később Zelenszkij pedig bejelentette, hogy Jermak távozik a kabinetfőnöki posztról. 

A botrány ellenére a brüsszeli vezetés azonban továbbra sem hagyott fel a háborúpárti álláspontjával. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrég levélben fordult a tagállamok állam és kormányfőihez, amelyben újabb 150 milliárd eurós támogatást sürgetett a korrupcióban úszó ország számára. 

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

