„Az SBU tábornoka, akit pénzmosás gyanújával Magyarországon fogtak el az Oschadbank pénzszállító személyzetével együtt, Gennadiy Kuznetsov, az SBU terrorizmusellenes központjának volt vezérkari főnöke, aki 2014–2015-ben az SBU Alpha különleges műveleti egységéhez tartozott – állítja Iosefina Pascal román oknyomozó újságíró. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság elítélte őt a katonai szolgálat iránti hanyag magatartásért (korrupcióval kapcsolatos bűncselekmény)” – írta a összegzésében a Tűzfalcsoport, hozzátéve: a tábornokot korrupciós ügyek miatt kétszer is elbocsátották az SBU-ból.
Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt
Magas rangú ukrán kémelhárító kísérte a gyanús pénzszállító konvojt. Az ukrán pénzszállító botránya kapcsán egy román oknyomozó újságíró hívja fel a figyelmet zavarba ejtő részletekre – írta a összegzésében a Tűzfalcsoport.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) feladata az állambiztonság védelme, a kémkedés és terrorizmus elleni fellépés, valamint az alkotmányos rend védelme.
A 2019–2020-as vizsgálatok kimutatták, hogy Kuznetsov Andrij Jermak közeli munkatársa volt. Az akkori publikációk azzal vádolták őket, hogy a fogolycseréket jövedelmező „üzletté” alakították, amelyben váltságdíjak, kenőpénzek vagy személyes gazdagodási tervek is szerepeltek
– írta a portál, hozzátéve:
Kuznetsovot külön súlyos vádakkal is meggyanúsították, miszerint együttműködött az orosz FSB-vel, és az ATC egy részét az FSB előőrsévé alakította. 2011. február 24-én a kijevi Pecherskyi Kerületi Bíróság ítéletet hozott Gennady Kuznyecov ellen katonai kötelességeinek elmulasztása miatt. Ukrajnában „Sobachnyk” (körülbelül „Kutyás”) néven ismerik, mivel ismert a vadászkutyák iránti lelkesedése.
A Tűzfalcsoport arra is felhívta a figyelmet: „a román újságíró kitér arra is, hogy: Miért kapott Ukrajna készpénzes »segélyt« a bécsi Raiffeisen Banktól? Miért nem legálisan utalták át bankszámlákon keresztül? Egyébként nem Ukrajna volt a Raiffeisen ellen, amiért még mindig Oroszországban működik? A nagy kérdés továbbá az szerinte, hogy miért lenne ez a kétes hírszerző felelős egy ilyen gyanús, hatalmas összegű pénzátutalásért?”
Hány hírszerző ügynökség tábornokáról hallottál már, aki ilyen típusú műveletekben vett részt?
– teszi fel a kérdést Iosefina Pascal, akit a Tűzfalcsoport idézett.
Globál Nógrádi Györggyel - Zelenszkij vérbosszút akar állni Magyarországon
Halálos fenyegetésből agresszió?
Irán ismét rakétákkal támadta Izraelt
Aktiválták a légvédelmi rendszereket Izraelben.
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: A magyarokat nem lehet megzsarolni + videó
Hagyjon fel a zsarolással és a fenyegetéssel! Fejezze be az olajblokádot, és engedje át Magyarország olajszállítmányait – hangsúlyozta a miniszterelnök.
Moszkvát is célba vették az ukránok + videó
Drónzápor érte az orosz területeket.
