Megújuló kistelepülések az Ormánságban

Az Andrásfalvy Bertalan-mintaprogram keretében rendezendő fesztivál – együttműködve a Duna–Dráva Nemzeti Park Ős-Dráva Látogatóközponttal – az ormánsági települések fejlesztését tűzte ki célul. A közösségformáló és társadalomépítő kezdeményezés hangsúlyt fektet a helyi kulturális, gazdasági, turisztikai értékekre, valamint a lakosság bevonására.

A hetedik fesztivál fővédnöke Csák János kulturális és innovációs miniszter. Örökös tiszteletbeli fővédnök prof. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató. A védnökök: dr. Hoppál Péter kulturális államtitkár, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, dr. Nagy István agrárminiszter és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselője.

Hoppál Péter kulturális államtitkár a fesztivál első fővárosi sajtótájékoztatóján beszélt a legelmaradottabbnak és legszegényebbnek mondott, de valójában a leggazdagabb térség értékeiről, jelenéről és jövőjéről is: Az Ormánság ezen hét év alatt, ahogy ezt a sajtótájékoztatókon már sokszor elmondtuk, a Csipkerózsika-álomból ébredt fel. Milliónyi kincs birtokosa ez a vidék. Valóban az épített kulturális örökségünk és annak felelős megóvása az egyik állami feladatunk, amelyben sokat tudtunk előrelépni az elmúlt évtizedben. A polgári kormányzás időszakában a Magyar falu program elindításával megújulhatnak a kistelepülések és az Ormánság vidéke.Ezt követően az államtitkár Kiss Géza Ormánság című szociográfiájára hivatkozott, mely kulturális kincsekben gazdag, Árpád-kori gyökerekkel rendelkező tájegységet mutatott be.

– Amikor útjára indítottuk ezt a programot, bíztunk abban, hogy a Kiss Géza által artikulált nagyjából negyvenhat település kis mikrorégiója képes talán arra, hogy együtt saját értékeink felfedezésében is részt vállaljanak, és az idejövő emberekkel találkozva valami komoly innovációban vegyenek részt – osztotta meg a kulturális államtitkár a rendezvény és a fejlesztés célját. Hozzátette:Közös feladatunk, hogy megtaláljuk a módját, miként lehet a kultúra jelenlétével, a kultúra által az emberi közösségeket és identitást erősíteni, gyarapítani és emelni. Elmondta, hogy a nemrég megalakult Kulturális és Innovációs Minisztérium elsődleges feladatának tekinti a következő években a kulturális akadálymentesítést, olyan kezdeményezésekkel, amelyek az elmaradott térségek felzárkózását segítik, mint a Bőköz-fesztivál.

Az összművészeti rendezvényen a zene, az irodalom, a színház, a folklór és a képzőművészet területéről harminchét helyszínen előadásokkal, kiállításokkal, bemutatókkal, színes programokkal, műfaji sokszínűséggel várják a nézőket. A kémesi nagyszínpadon fellép többek között a Rátonyi Róbert Jazz Duó, Dolhai Attila, Szulák Andrea és a Stúdió 11 Ensemble, Szarka Gyula, Savanyu Gergely és Kisfaludy Zsófia, a Grappa Jazz, Migovics Zoltán, Boegán Péter, T-Horváth József, valamint a Nihil Chips zenekar. A katolikus templomba érkezik Bogányi Gergely és az általa fejlesztett világhíres zongora. Tamási Áron születésének százhuszonötödik évfordulójára emlékezve mutatják be az Ördögölő Józsiás zenés tündérjátékot a Soproni Petőfi Színház és Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában, Szarka Gyula zenéjével.

A szaporcai Hétöles Tó színpadon fellép a negyvenéves jubileumát ünneplő R-GO együttes. Látható lesz a Csókkirály koncert-show, amely neves szólistákkal a magyar rock and roll, a Hungária együttes és Fenyő Miklós előtt tiszteleg.

Feke Pál lapunknak elmondta: A show-t egy évvel ezelőtt mutattuk be a Margitszigeten, és országos turnéra indultunk utána. Idén is többállomásos a turnénk, melynek az első nyári állomása lesz a Bőköz-fesztivál. Díszlettel, jelmezekkel, táncosokkal és a szakma kiválóságaiból álló zenekarral.

Egy fesztivál, ahol a múlt és a jövő találkozik. Forrás: Bőköz Fesztivál



Tésenfán Pál Zsolti Kultúrkertjében Youli lép fel, majd őt követi Szabó Ádám Triója és a Pendelyes Táncegyüttes. Koncertet tart Varga Miklós, gyerekműsort hoz Boka Gábor. A fesztivál alatt nyílik meg Kornis Péter fotókiállítása, és találkozhat a közönség Zsuffa Tünde írónővel. Fellép Horányi László színművész a Szívemtől szívedig, szárnyakon szédülve című önálló estjével.

Drávacsehiben a Levendula Szárító Színpadon a Harka Táncegyüttes, a Pendelyes Táncegyüttes, a Flört zenekar, a Continental Show Band, valamint Kisfaludy Zsófia és Savanyu Gergely musical műsora tekinthető meg. Érkezik Szarka Gyula gyermekműsora, a Tücsöklakodalom Molnár Anikó és Papp Attila színművészek főszereplésével.

A Bőköz-fesztivál izgalmas programokat kínál a legkisebbektől a legnagyobbakig, felnőtteknek, családoknak a minőség és az igényesség jegyében.

Borítókép: Sajtótájékoztatót tartanak a Bőköz-fesztivál szervezői (Fotó: A szerző felvétele)