Megújult az ősi kódex

Nyolc év telt el azóta, hogy az Országos Széchényi Könyvtár és az első és egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend közötti összefogás elkezdődött egy pécsi kiállítással. Ekkor már megtekinthette a közönség azt a kódexet, amelyet a rend székhelyén, Lengyelországban őriztek, és amelyben Domonkos Pál Péter fedezett fel egy magyar nyelvű imát 1961-ben – idézte fel a történeteket az ünnepi eseményen Rózsa Dávid, a nemzeti könyvtár igazgatója. Mint mondta, a magyar művelődés- és rendtörténet számára egyaránt fontos kódex rendkívül rossz állapotban volt. A pálos rend tavaly kérte fel a nemzeti bibliotékát, hogy a magyar nyelvemléket is tartalmazó liturgikus dokumentumot restaurálja.

E projekt pedig a lengyel és a magyar nemzet barátságát, kulturális kapcsolatait is megerősíti – tette hozzá.

Csák János kulturális és ­innovációs miniszter a beszédében a kódex helyreállítását nemzetstratégiailag fontos projektnek nevezte, és örömét fejezte ki, hogy egy ma is működő szerzetesrendnek adhatják vissza a liturgikus kódexet. A miniszter felidézte, hogy a kormány 2019-ben indította el a Boldog Özséb-programot, amely kifejezetten a pálos rend értékeinek megőrzését, szervezetének megerősítését szolgálja. Csák János Babits Mihály szavait idézve arról is beszélt, hogy a magyar kultúra szellemi jelenség és lelki örökség. Ezek közé tartozik a magyar szabadságvágy és magyar realizmus, hiszen mindig nagyobb országok között kellett túlélnünk – fogalmazott, majd hozzátette: a most restaurált pálos kódex egyben múltunk megbecsülésének jelképe is egy olyan világban, ahol divatos a múltat eltörölni. Végezetül felhívta a figyelmet arra, hogy e liturgikus dokumentum nem egy múzeumi darab, hanem egy olyan kultúrkincs, amit ma is használnak.

A Magyar Pálos Rend képviseletében Puskás Antal tartományfőnök kiemelte, hogy óriási precizitás, szakértelem és fáradságos munka eredményeként restaurálták a kódexet.

Sarbak Gábor irodalomtörténész pedig arról beszélt, hogy a magyar nyelvű imádság több más, magyar nyelvű kódexben is megtalálható. A liturgikus énekeskönyv a magyar pálosokra jellemző kottaírással készült, különféle énekeket tartalmaz (Szűz Mária-antifónák, körmeneti énekek, himnuszok), valamint temetési szertartást is. A mindennapi használatra szánt könyvből rendszeresen énekeltek, tanultak dallamokat. Sarbak Gábor elmondása szerint a Czestochowai kantuále valamelyik észak-magyarországi pálos kolostorban készült a XVI. század elején, és a század folyamán egy magyar nyelvű imádságot is beleírtak, ez az úgynevezett Czestochowai emlék a kézirat 386. lapjának a tetején. Feltehetően egy magyar pálos vihette magával lengyel földre, és a kódex ismeretlen okból Czestochowában maradt.

Erre bizonyíték, hogy 1601-ben beleírták a 141. oldalra, hogy a kötet a lengyel kolostor tulajdona, korábbi magyar tulajdonosbejegyzés sajnos nincs benne.

Mint elhangzott, a restauráláskor sor került a vaknyomással díszített kötésbőr konzerválására és hiányainak pótlására, az erősen szúrágott fatáblák megmentésére, a csatok rekonstruálására, ám a legnagyobb feladat a kézzel írt lapokon a tintamarástól meggyengült, sérült lapok megerősítése volt. A pálos kódex digitális formában hamarosan bárki számára hozzáférhetővé válik, emellett zenetörténeti és magyar jelentőségéről külön kötetet adnak ki.

