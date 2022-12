Trianon alternatívái, áttörés a magyarság eredet kutatásában és emlékezetes koncertek szerepeltek az idei év legnépszerűbb témái között

7. Száz év elteltével Párizsban megtekinthető lett a trianoni döntésnél használt térkép

Több mint száz évet elteltével Párizsban látatóvá váltak a tudományos világ trianoni békediktátumot megelőző tárgyalásokra készített térképei.

A magyar szakemberek több mint hatvan darabot alkottak meg, ezek közül csak gróf Teleki Pál térképét nézték meg a konferencia nyilvános szakaszában.

Teleki Pál vörös térképe. Fotó: MKI

A témában a Magyarságkutató Intézet kutatója, Jeney János tartott előadást a Nemzetközi Földrajzi Unió által szervezett párizsi Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson. Előadásának visszahangja meglepően pozitív volt, egy külföldi kutató az előadás után elmondta, hogy

nem is tudta, hogy a világháború utáni tárgyalások ilyen nagy számú kisebbséget hoztak létre a Kárpát-medencében, és megköszönte, hogy a kutató erről tájékoztatta.

6. Hogyan válhatott pillanatok alatt népszerűvé László Gyula kettős honfoglalás elmélete?

Hol és hogyan jött létre a kettős honfoglalás elmélete? Miként ismerte föl László Gyula a néprajzi és régészeti hagyaték összefüggéseit? Hogyan válhatott pillanatok alatt népszerűvé és közismertté az a nevéhez kötődő szaktudományos teljesítmény? Ezekre a kérdésekre is választ ad M. Lezsák Gabriella könyve, amely László Gyula kolozsvári éveit tárja föl.

László Gyula. Fotó: MMA

5. A KISS zenekar legendás utolsó koncertje Magyarországon

A közel ötven éve aktív KISS zenekar budapesten tartott júliusi koncertjén az út végére értek és emlékezetes kilépővel zárták le ikonikus zenéjükkel és megjelenésükkel övezett pályafutásukat. Az End of the Road névre keresztelt utolsó, világkörüli turnéjuk végső állomása a magyar főváros volt. Búcsúkoncerthez méltó módon felcsendült a zenekar valamennyi kalsszikus slágere, köztük a legismertebb I Was Made For Lovin’ You című számuk is.

A Kiss Budapesten. Fotó: Havran Zoltán

4. Elképesztő hangulatú koncerttel tért vissza Rúzsa Magdi hármas ikrei születése után

Magyarország egyik legnagyobb sztárja, az immár háromgyermekes Rúzsa Magdi igazi gigakoncerttel, kíválóan komponált és hangszerelt dalokkal, profi zenészekkel és flottul összepakolt produkcióval állt a Budapest Park színpadára júliusban.

Fotó: Budapest Park/Rosta Márk

A teltházas koncerten remek hangulat uralkodott, a beszámolók alapján az énekesnő felszabadult és boldog volt, hogy újra színpadon állhatott, energikus, erőteljes énekhangja pedig megtöltötte a Budapest Parkot.

3. Felbecsülhetetlen értékű leletekre bukkantak a Budavári Palota kutatásakor + fotók

Közel hetven év után bukkantak rá a palota egykori kandallóinak több, felbecsülhetetlenül értékes darabjára a Budavári Palota rekonstrukciójának előkészítése során, melyek egy befalazott alagútban vészelték át a második világháborút és a várban zajló véres harcokat.

A fejedelmi ebédlő kandallójának egyik eleme. Fotó: Várkapitányság Zrt.

A leletek beazonosítása során kiderült, hogy a legnagyobb, 16 darabból álló csoport a századfordulón a krisztinavárosi szárny egykori helyiségeibe, az Andrássy- és a Deák-előcsarnokokba készített kandallók elemeit tartalmazza. Illetve előkerült két különösen szépen faragott darab a királyi lakosztály és az első fejedelmi lakosztály között elhelyezett ebédlő márványkandallójából is.

2. Demeter Szilárd üzent a magyar filmalkotásokra acsargó ellenzéki sajtónak

Az egy kaptafára készült ellenzéki cikkek azt sugallják, hogy a leendő zenei produkció biztosan rossz lesz

–kommentálta Demeter Szilárd az ellenzéki sajtó megnyilvánulásait a Petőfi-musical kapcsán. Az baloldali médiumok a 130 millió forintos támogatásból megvalósuló alkotás előzetes kritizálásával szították a hangulatot.

Demeter Szilárd. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

1. A korszak legnagyobb néprajzi térképe, amely megváltozthatta volna a trianoni döntést

A 11. Kolozsvári Ünnepi Könyvhét egyik rendkívül érdekes szaktudományos könyvbemutatóján egy olyan térkép történetére is fény derült, amely, ha eljut a trianoni béketárgyalásokra, hatással is lehetett volna a döntéshozatalra.

Fotó: Facebook

A hatalmas térképet, amely az igen aprólékos, pontmódszeres eljárással készült, maga a szerző találta meg 2014-ben a hadtörténeti levéltárban. A méretével és pontosságával is egyedülálló kartográfiai alkotás, amely a korszak legnagyobb néprajzi térképének számított, alapos kimunkáltsága ellenére sajnos nem jutott ki a trianoni békekonferenciára.

