Bűntársak az írószövetségben

Különleges elbeszélés Hegedűs Imre János novellája, amely a gábor cigányok hagyományai közé kalauzolja az olvasót, hasonlóan egzotikus témát választott Vörös Anna, aki egy aleppói muszlim közösség életébe enged bepillantást, de vannak írások a rendszerváltásról, és felbukkannak történelmi témák is: egy szerző a zsidóság deportálásáról ír, egy másik negyvennyolcas témát választott, de olyan is akad, amely a Wesselényi-összeesküvés korába viszi el az olvasót. Más írások inkább a lelkiségről, az emberi viszonyokról szólnak. Mirtse Zsuzsa egy mérgező szerelmi kapcsolatról ír, Juhász Zsuzsanna novellájában egy anya beszél külföldön élő lányához, de akad humoros írás is, sőt még egy kriminovella is belefért a kötetbe.

A Tálas Áron Trio és Szalóki Ági

A bemutatót követően a Tálas Áron Trio és Szalóki Ági koncertjét élvezhette a közönség, s amíg a zsűri – Mezey Katalin Kossuth-díjas író, költő; Szilágyi-Nagy Ildikó író, a korábbi évek egyik versenyzője (2020), az Előretolt Helyőrség Íróakadémia oktatója; Toót-Holló Tamás író, irodalomtörténész, a Magyar Nemzet főszerkesztője; Nagy Koppány Zsolt József Attila-díjas író, a 2018-as verseny győztese, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia projektvezető helyettese; Szentmártoni János Magyarország Babérkoszorúja díjjal kitüntetett költő, a Magyar Írószövetség elnökségi tagja – tanácskozott, Dányi Krisztián színművész felolvasta a versenyzők írásait.

Döme Barbara, Juhász Kristóf és Gerencsér Anna

A rendkívül szoros verseny eredményét Mezey Katalin hirdette ki: a győztes ez alkalommal Gerencsér Anna lett Bűntárs című humoros novellájával.

A fiatal író a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. hallgatója volt, erdélyi gyökerekkel rendelkezik, jogi képzettsége van és jelenleg szerkesztőként dolgozik egy könyvkiadónál. Azon fiatal alkotók közé tartozik, akikről korábban Erős Kinga azt mondta: ma már a professzionális tehetséggondozásnak köszönhetően egyre gyakrabban fordul elő, hogy tehetséges fiatalok szinte a teljes ismeretlenségből lépnek be az irodalmi életbe, regénnyel kezdve irodalmi pályafutásukat. Gerencsér Annának eddig Az ajtó másik oldalán című novelláskötete, illetve a Kimondatlan kívánságok című regénye jelent meg, és számos versét, novelláját közölték irodalmi lapok.

