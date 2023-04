Állítsátok meg a háborút!

A rendező, aki nevét már beírta az ukrán színháztörténetbe 2017 óta az Ivan Franko Nemzeti Színház egyik művészeti vezetője. Közel 40 előadást hozott létre Ukrajnában, emellett színművészeti tanár is. Rendszeresen dolgozik vendégrendezőként külföldön, számos fesztiválon mutatták be darabjait. Ukrajna legrangosabb művészeti kitüntetését, a Sevcsenko-díjat is megkapta. Magyarországon nem először jár a társulatával. Előadásaira jellemző könnyedséggel teszi a klasszikus darabokat is modernné. Az orosz és ukrán szerzők, Shakespeare, Bulgakov, Hoffman-novellák, Szophoklész, Thomas Mann, Pirandello-darabok mind a repertoárja részét képezik. Szabad asszociációival olyan látványvilágot teremt, amelyet soha nem felejt el az, aki látja Dmitro Bogomazov rendezéseit.

Borítókép: jelenet a darabból (Fotó: Mitem)