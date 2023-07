A Honismereti Szövetség ötven éves lett

A Honismereti Szövetség jubileumi rendezvényének védnöke Sára Botond, Budapest Főváros főispánja volt, aki megnyitó beszédjében hangsúlyozta, hogy a Honismereti Szövetség jelentős értékmentő feladatokat lát el. Öt évtizede előadásokkal, kötetekkel, konferenciákkal járul hozzá ahhoz, hogy az érdeklődök megismerhessék Magyarország múltját. A főispán kiemelte, hogy az idei Országos Honismereti Akadémiai találkozóján elhangzó előadások hozzájárulnak ahhoz, hogy Budapest története jobban megismerhetővé válhasson.

Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnöke beszédet tart az Országházban Fotó: A szerző felvétele

A teremtett környezet nem csak mesél, hanem ösztönöz is.

– mondta Sára Botond, majd hozzátette, hogy a magyar nemzet fővárosát csak úgy ismerhetjük meg teljesebb ha a saját kultúránknak és értékeinknek a birtokában vagyunk.

Breinich Gábor a Budapesti Honismereti Társaság elnöke szólt arról, hogy a konferencia a főváros 19–20. századi történetének bemutatásával foglalkozik. A Nemzeti Múzeumban megrendezésre kerülő tudományos tanácskozás célja, hogy a magyar főváros virágkorát és annak hátterét jobban megismerhetővé tegye. Választ keressen arra a kérdésre, hogy hogyan is vált csupán pár évtized alatt Budapest az Osztrák–Magyar Monarchia második legfontosabb városává.



50 éves lett a Honismeret



Debreczeni-Droppán Béla a Honismereti Szövetség elnöke nyitó előadásában beszámolt arról, a személyes találkozóknak mindig nagy jelentősége van az országos szervezet életében, mert ezek megerősítik nem csupán az emberi és a szakmai kapcsolatokat, hanem egyben a mozgalom hitét is, amelyre nagy szükség van a sokasodó kihívásokkal teli jelenben. Emlékeztetett arra, hogy a Honismereti Szövetség, egykoron még a Hazafias Népfront keretében került megszervezésére, annak az internacionális rezsimnek a keretében, amelynek célja a múlt eltörlése volt. Az, hogy ez nem sikerült teljes mértékben, hogy a magyarok megtalálhatták és megőrizhették saját hagyományaikat és értékeiket abban a Honismereti Szövetségnek is szerepe volt. Felhívta a figyelmet arra, hogy az öt évtizede tartó szolgálatuk során előadások, kiadványok, kiállítások, emlékházak sokaságát hozták létre, maga a Honismeret folyóirat pedig idén ünnepelte 300. számát.

Debreczeni-Droppán Béla hangsúlyozta, hogy mindez a folyamatos, értékek mellett kiálló munka jótékony hatással voltak a nemzet életére.

Előadásában arra is kitért, hogy a Honismereti Szövetség megalakulása óta, nemcsak a szülőföld és az ország tájainak a megismerését tartották fontosnak, hanem mindig szívügyüknek tekintették azt is, hogy nagyobb közösségekhez eljutva hirdessék a Kárpát-medence helyi értékeit, amelyek az itt élőket megerősíthetik a lokálpatriotizmusukban. Kiemelte, hogy a helyhez, a családhoz, a szülőföldhöz való kötődés alapjaiban határozza meg az identitást. Minden magyar boldog lehetne, mert van mihez visszanyúlni, mert nem akármilyen gyökerekkel rendelkezik a magyar nép.

Több, mint harminc év után került ismét Budapest szalagja az Országos Honismereti Akadémia vándorbotjára. Fotó: A szerző felvétele

Ma azzal áltatják az embereket, hogy mindenki mindenhol hazára találhat. Ez azonban nem igaz. Megismerést, jobb anyagi feltételeket lehet találni másol is, de a hazát nem.

– mondta a Honismereti Szövetség elnöke, aki arra is rámutatott, hogy ennek legjobb példái éppen azok a magyarok akik a történelem viharaiban fizikailag elvesztették a hazájukat. Ők mind arról számoltak be, hogy más országokban lévő otthonukban nem lelhettek igazán új hazára. Debreczeni-Droppán Béla hangsúlyozta, hogy a mai világ nem feltétlenül kedvez a helyi értékek megmentésének, így a Honismeret Szövetségnek sem. Éppen ezért a múltbeli értékekre koncentrálás mellett legalább ugyanilyen fontos az, hogy a mai fiatalokat, értelmiségieket is bevonják a Honismereti Szövetség működésébe.

A mozgalmunk akkor lehet életerős, ha abban minden generáció képviselteti magát benne.

– mondta, majd hozzátette, hogy a meglévő nemzeti, helytörténeti, civil szervezetekkel tovább kell erősíteni a kapcsolatokat.

Az idén 50. éves Honismereti Szövetség konferenciái keddtől a Nemzeti Múzeumban folytatódnak és végül tematikus városnéző sétákkal zárulnak.