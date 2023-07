Pajták és Tündérkertek

A közeljövőben a Veszprém megyei szentgáli Kultúrpajtában gyimesi esttel várják az érdeklődőket, az erdélyi Feketelakon pedig a Kaláka és a Kiskaláka együttes tart tábort. Augusztus elején a különleges pajtaépítészetéről híres Vöröstón rendeznek fúvószenei koncertet, az őriszentpéteri Kultúrpajtában pedig Berecz András estjét hallgathatják meg az érdeklődők.

Berecz András Bérbaltaváron, a Nagy Gáspár Emlékházban (Forrás: Fono.hu)

„A pajta számomra egy olyan hely, ahol múlt és jelen találkozik és új értékeket teremt. A művészekből és vizuális szakemberekből álló csapatunkkal az elmúlt lassan két évben több ezer kilométert tettünk meg és jártuk be, tártuk fel ezeket a csodálatos helyszíneket. Az a térélmény, amit tapasztaltunk, mindannyiunkat lenyűgöz és inspirál. Öröm, hogy a támogatásokon keresztül ezek ismét megtelhetnek élettel, minőségi művészi tartalmakkal és egyben új, friss inspirációt jelenthetnek az előadó- és alkotóművészeknek is. Hiszem, hogy a jövő kultúrája a minőségben és a közösségben rejlik. A programnak pedig fontos eleme, hogy minden pajta egyedülálló és ennek megfelelően vállal programokat” – fejtette ki Horváth László, a PajtaKult ötletgazdája és kulturális igazgatója.

A támogatásnak köszönhetően elindulhattak új pajtahelyszíneken is közösségi, kulturális események, mint például Hercegkúton a Tündérpajtában, melynek a megnyitóján a Pajtakult stábja is ott volt.

Ez a példa is bizonyítja, hogy egy pajta képes bekapcsolni a települést az országos, regionális kulturális és turisztikai vérkeringésbe, másrészt a helyi közösséget is építi, egyfajta kulturális, közösségi katalizátorként működve a kitelepüléseken. (További részletek a hely weboldalán találhatók.)

Számos olyan helyszín csatlakozott a hálózatba, ahol már korábban is rendeztek eseményeket, de kisebb számban, így új programok valósulhattak meg. A pajtakult és tündérkert hálózat példaértékű eseménysorozatai pedig az olyan szellemiségben életre hívott fesztiválok, mint a mérai csűrfesztivál, a Méra World Music, vagy a kiscsőszi Pajtafesztivál és a kiscsőszi táborok, amelyek idén nyáron is várják a résztvevőket.

A pajtákról, a pajtaépítészetről a Múzeumok Éjszakáján a Skanzenben beszélgetett a Pajtakult stábja dr. Sári Zsolt főigazgató-helyettessel.

A Pajtakult stábja ellátogatott Kovács Gyula erdészhez, a régi gyümölcsfák őrzőjéhez, a tündérkertek alapítójához is, aki a ’80-as évek óta gyűjti, figyeli, ápolja és azóta már jó ideje terjeszti is az őshonos magyar fajtákat.

„Itt tartjuk a táborainkat, általában néptánc- vagy népzenei táborok, illetve kézműves tematikus programok vannak. Ez többéves együttgondolkodás eredménye, mondatnám munkának is, de ez nem munka, mert öröm ilyesmit csinálni! Ez egy közösségépítő együttlét” - nyilatkozta a projektről Kovács Norbert Cimbi néptáncos, tánctanár.

Programok:

Július 28. (19.00) Szentgáli Kultúrpajta, Veszprém vármegye

Gyimesi est

Tankó Eszter, Fintu Dezső (furulya) és Molnár Szabolcs (hegedű) Gyimesközéplokról

Napközben 9.00-19.00 között: gyógynövényezés gyimesi módra

Július 23-29. Feketelak, Gyeke község

A Kaláka és a Kiskaláka együttesek tábora Feketelakon

Július 29. 09:00-22:00 Domonkosfa

Az aratás, a tánc és a dal ünnepe

Július 29. 14.00-23.00

Nemzetiségek fesztiválja a Kultúrpajtában II.

Augusztus 5. Vöröstó 19:00

Irány Rió – Brass In The Five és Méhes Csaba koncert

Augusztus 2-6. Kővágóőrs

KŐFESZT

Augusztus 3-10. Méra, Kalotaszeg

Méra World Music - csűrfesztivál

Augusztus 15. 18:00 Őriszentpéter

Fel a medvére, a fa nem játék! – Berecz András estje

További események a Pajtakult és a hálózat weboldalán találhatók.