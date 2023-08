Miért nem lett orvos a Nemzet Színésze?

S, hogy mi mennyire kiszámíthatatlan, arról érdemes elmondani: Udvaros Dorottya sok időt töltött gyerekként színházban, amikor iskolai szünetekben szüleivel volt. Főleg a kecskeméti Katona József Színházhoz kötődnek emlékei, hiszen a szülei a pályájuk nagy részét ott töltötték.

Erős élmény volt egy gyereknek hiszen izgalmakkal teli varázskastélyba csöppentem

„Egyáltalán nem lehet mondani, hogy szerelem volt első látásra, nagyon élveztem, hogy ott lehetek, de furcsa módon nem gondoltam arra, hogy ugyanazt szeretném csinálni, mint a szüleim” – árulta el a művésznő. A Nemzet Színésze eleinte orvosnak készült, gyógyítani szeretett volna, de matematikából és fizikából gyenge volt. A gimnáziumban viszont létrejött egy színjátszókör és amikor elkezdték Molière és Shakespeare színdarabrészleteit próbálni, rájött, hogy szereti ezt csinálni. Úgy fogalmazott: „A próbák sora volt igazán izgalmas, amikor nekifogtunk eljátszani egy jelenetet, ahogyan a színházakban is szokták.”

Ugyanakkor a szüleit nem ezzel a szemmel nézte.

Sokszor voltam bent a színházban úgy, hogy ők próbáltak, de azt nem vettem komolyan. Amikor a saját bőrömön tapasztaltam, milyen az, ha az ember egyre közelebb jut egy szerephez, figurához, akkor döntöttem el, hogy ezt szeretném csinálni.

Természetesen a fiatalok által létrehozott Szentivánéji álomnak rettentő nagy sikere volt.

„A nagyon erős látvány- és illat-emlékek, a festett díszletek illata, a régi sminkek szaga, biztos, hogy az is nagyon erős nyomot hagyott bennem” – így emlékezett a szüleivel, a színházba eltöltött évekre.

Udvaros Dorottya édesanyja Dévay Camilla és édesapja Udvaros Béla nagy odaadással, szerelemmel űzték a szakmájukat. Azonban Udvaros Dorottya édesanyja féltette lányát a színész szakmától. Dévay Camilla színésznő tudta, hogy mennyire nehéz szakma a színészet és mennyire tűrni kell azt is, ha sikertelen az ember. Ehhez elég erősnek kell lenni – emlékezett vissza Udvaros Dorottya, édesanyja szavaira. Hozzátette: „Itt nemcsak egy pálya sikeréről van szó, hanem a nap, mint nap bekövetkezhető kudarcokról is. Arról, amikor egy próbán valahogy nem akar sikerülni egy jelenet, és amíg végre olyan lesz, ahogy elképzeltem, kudarcok sorozatát kell elszenvedni. Tulajdonképpen az egész pálya ebből áll.” Majd hozzátette:

Amikor sikere van az embernek, azok ritka nagy csúcsok, de ami a mélyben van, az sok-sok munka és kudarc. Valószínűleg ettől féltett édesanyám.



Aggodalom ide vagy oda, a sikerek elég korán megtalálták Udvaros Dorottyát. Harmadéves volt mikor a Téli regében, megkapta Perdita szerepét, mely darabban Törőcsik Marival, Máthé Erzsivel és Cserhalmi Györggyel játszott egy színpadon. Az előadás kapcsán így fogalmazott:

Nagyon erős hatást gyakorolt rám, Törőcsik Mari. Különleges élmény volt megtapasztalni azt az erős jelenlétet, amivel betöltötte a színpadot.

Ugyanilyen szívesen emlékszik a művésznő a szolnoki évekre, ahol Margitai Ágival dolgozott együtt, akitől ugyancsak sokat tanult. Koós Olga is fontos mester lett. Ő sokáig figyelemmel kísérte Udvaros Dorottya pályáját. „Ők voltak a pályám elején azok, akik legerősebben hatottak rám” – mondta színésznő.



És persze a szülők. Édesanyjától maximalista elszántságot, apjától a talpraállás képességét örökölte. Udvaros Béla számára fontos volt, hogy a színházon kívül is dolgozzon, így rengeteg irodalmi estet tartott az országban és ha éppen nem volt színházban szerződése, akkor ezekre készült. „Neki is voltak nehéz periódusai az életében, de soha nem láttam, hogy eleresztette volna magát és feladta volna. A legfontosabb, amit örököltem tőle, hogy nincs olyan mélypont az életben, amiről nem lehet tovább lépni, felállni.”

A színésznő édesanyjára emlékezve úgy fogalmazott: „Minden sikeremet az édesanyámnak ajánlom. Fantasztikus színésznő volt és az élet úgy hozta, hogy ő nem kapott szakmai elismerést, de én úgy érzem, hogy a Nemzet Színésze cím neki is jár, ez az övé is.”

A Nemzet Színésze címet egyszerre tizenkét művész viselheti. Máthé Erzsi május 8-i halála után Udvaros Dorottya Király Leventéhez, Bodrogi Gyulához, Tordy Gézához, Molnár Piroskához, Cserhalmi Györgyhöz, Szacsvay Lászlóhoz, Almási Évához, Csomós Marihoz, Jordán Tamáshoz, Lehoczky Zsuzsához és Balázsovits Lajoshoz csatlakozott a Nemzet Színészei körében.