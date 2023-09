Örömtánc, hintalókészítés és irodalmi előadás is szerepel az Eleven ősz programjában

A Bartók Béla út Szent Gellért tértől a Móricz Zsigmond körtérig, valamint a Feneketlen-tóig tartó szakaszának üzletei, bárjai, éttermei és galériái kapcsolódnak idén is a kulturális programsorozathoz. A Medencebag Re+concept újrahasznosító workshopján reklámmolinóból lehet majd táskákat készíteni, hintalovat lehet varrni a Kiss Áron Magyar Játék Társaságnál, a BBB KultPontban sütifestő kézműves-foglalkozás, a Fári Galériában könyvjelzőkészítés, a VISU slowdesignnál pedig pecsétkészítésre várják az érdeklődőket.

Az Este11 színpadán, a Feneketlen-tónál gyermekprogramok, akusztikus koncertek várják az érdeklődőket, de lesz itt jóga óra és slam poetry előadás is. A Figaro bűvészbolt előtt bűvészmutatványokkal készülnek, a K. A. S. Galériában pedig családi agyagozóworkshopot tartanak. A Kornél kávézóban önismerettel, érzelmi neveléssel és mentális jóléttel foglalkozó szakemberek és civil érdeklődők beszélgetése lesz, Szirmok és szárnyak a városban címmel utcainstalláció épül a Bor és Kézműves Üzlet előtt, az ArtMasters élményfestésén a kora őszi erdőt festhetik meg a vállalkozó szelleműek, a BBB KultPontban pedig meg lehet ismerkedni az ősszel gyűjthető vagy a balkonon termeszthető gyógynövényekkel és gyógyhatásukkal.

Halmai Edinával nemez-, illetve bőrkarkötőt lehet alkotni, a Zemse Stúdióban ékszert lehet készíteni, az Autistic Art Galéria pedig aszfalt- és homlokzatfestésre várja a közönséget, de közös filmforgatást is szerveznek a Gárdonyi téren a Kameraszínház vezetésével. Bárki megépítheti az első makettjét a Magyar Makettezők Egyesületénél, a gyerekek a kedvenc mesehősük őszi albumát készíthetik el a Pagony Könyvesboltban, vagy sün családot agyagból a K. A. S. Galériában. A Me&Mitzi workshopján hajpántot lehet varrni a KultPontban, a Defo Laborban színjátszó foglalkozást tartanak fiataloknak, a Feneketlen-tónál pedig Eleven szenior örömtáncklub is lesz. Az Ultramarinos Martínez étteremben spanyol gitárzenekoncert, a Feneketlen-tónál Wave of Sound előadásra várják a közönséget, a Team Gusto Cubano pedig salsaprodukcióval lép fel a Szent Gellért téren. Az 1 művész 1 porta projekt részeként számos művész alkotásaival lehet találkozni a köztereken vagy a helyszínek kirakatában, például a Szent Gellért téren Újbudai zeg-zug címmel készül el Kele Juci képzőművész legújabb interaktív közösségi installációja is, amely a kedvenc városi értékére hívja fel a figyelmet.

Az Eleven őszre ismét megjelenik az Eleven magazin, amelyben a környéket bemutató cikkek, a helyi művészekkel készített interjúk olvashatók majd, mellékleteként pedig a rendezvény teljes programját is tartalmazni fogja.

Borítókép: Bartók Béla út