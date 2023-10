Mindkét politikai kurzusra tüzel ez az új magyar film

A történet középpontjában egy gimnazista fiú áll, aki lefagy a történelemérettségin és megbuktatják. Szigorú apjának alig meri elmondani az esetet, végül arra hivatkozik, azért kapott elégtelent, mert kokárdát viselt, mindezzel azonban hatalmas lavinát indít el. A konzervatív öreg egy korábbi konfliktus miatt egyébként is pikkelt a szóban forgó liberális pedagógusra, ezért kiveri a balhét, ami a média figyelmét is felkelti. Egy erdélyi, jobboldali érzelmű újságírónő pedig cikket ír az esetről. Mindeközben a politikára fittyet hányó fiú – akárcsak a rendező korábbi műveinek központi karakterei – csak bambán sodródik az árral, és reménytelenül szerelmes az ellenzéki beállítottságú osztálytársnőjébe.

Jelenet a Magyarázat mindenre című filmből (Fotó: Cirko Film)

Reisz Gábornak vesszőparipája, hogy míg egy családi, egy baráti, de egy munkahelyi beszélgetésben is percek kérdése, mikor kerül szóba a politika, addig a magyar filmekben ezt egyáltalán nem ábrázolják. Nos, itt repkednek a nevek, szóba kerül Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenc, Szijjártó Péter és Márki-Zay Péter is, ugyanakkor mindkét oldalt ugyanolyan empátiával kezeli, nem él tipikus sztereotípiákkal, azt mutatja be, hogy felnőtt egy immáron középkorú generáció, amelyet holokauszt- és kommunizmussérült szülők neveltek, és minden családnak a saját traumája a legfontosabb, ez pedig ellehetetleníti a párbeszédet. Mindezt a román új hullám stílusában, hosszú jelenetekben, a kézi kamera gyakori használatával, végtelenül természetesen ábrázolja. Reisz Gábor azonban nem vesztette el a humorérzékét, az alaphelyzetből áradó feszült kisstílűség olykor paródiába hajlik.

És bár a címével ellentétben nem szolgál magyarázattal a kialakult helyzetre, inkább mindkét oldal irányába érzékenyít, ez is volt a célja. Miként a rendező Velencében elmondta, az a legfontosabb, hogy elkezdjünk beszélgetni, amíg van kivel.