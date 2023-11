Sepsi Enikő, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektora beszédében ismertette: intézetük jelentős összegű, vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a Európai Unió RRF-2 pályázatán.

Az összesen 1,215 milliárd forint fejlesztési támogatás az egyetem életében a legnagyobb volumenű.

Az összeg a digitális és gyakorlati oktatási infrastruktúra fejlesztésre használható fel.

Vecsernyés János a LED-fal előtt. Fotó: A szerző felvétele

Kiemelte, hogy a támogatásból vásárolt LED-fal az európai oktatási intézményekben egyedülálló, amely lehetőséget biztosít az operatőr- és rendezőhallgatók számára, hogy korszerű eszközök segítségével fejlesszék tudásukat.



Vecsernyés János rektorhelyettes, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet vezetője a sajtótájékoztatón szólt arról, hogy az átadott LED-fal sokban különbözik a háttérvetítőktől és más olyan eszközöktől, amelyeket a filmiparban évtizedek óta használnak. A LED-fal sajátossága, hogy külön fényerővel rendelkezik és a forgatás adottságaihoz tud alkalmazkodni. A digitális technológia lehetőséget biztosít arra is, hogy 2D-s és 3D-s modelleket vetítsenek a forgatás helyszínére.

A rendszer érzékeli a kamera mozgását és minden más adatát, így a modell képes valós időben megmozdulni. Míg a korábbi háttereknél a perspektíva nem tudott változni, addig itt ez megoldható, ezzel pedig valósághűbb illúziót lehet kelteni.

Vecsernyés János a technológia előnyei között említette azt is, hogy a digitális LED-háttérrel a gyártási idő jelentősen lerövidül, és ez óriási lépés a filmezés világában. Biztos benne, hogy sok rendező fantáziáját meg fogja mozgatni. A most átadott LED-fal a következő hónapokban épül ki teljesen, a jövő évi képzésben pedig már az operatőr- és rendezőhallgatók is használhatják.



Borítókép: Részlet az újonnan vásárolt LED-falról. (Fotó: A szerző felvétele)