Száz éve született a díva, Maria Callas

Callas egyesítette a magaskultúrát és a popkultúrát anélkül, hogy zenei repertoárjában kompromisszumokat kötött volna. A milánói Scalában és a New York-i Metropolitanben is látható előadásainak komoly visszhangja volt, s olyan nagyokkal dolgozott együtt, mint Luchino Visconti, Franco Zeffirelli és Leonard Bernstein, illetve Pier Paolo Pasolini, aki 1969-es Médeia című mozifilmjének nem énekesi főszerepét is ráosztotta, néhány évvel utolsó koncertjeit követően. Még a televíziónézők is láthatták főműsoridőben, 1956-ban, amikor az Ed Sullivan Show-ban elénekelte a Vissi d’arte című áriát Puccini Toscájából.

Maria Callas a 70-es évek elején. Fotó: AFP

Amit a felszínen láthattunk

Természetesen a magánélete még nagyobb érdeklődést váltott ki, s ezt olyanok tevékenysége még inkább felerősítette, akiknek inkább óvniuk kellett volna őt, úgy mint szülei, nővére, jóval idősebb férje, valamint szerelme, Aristotle Onassis – aki végül feleségül vette Jackie Kennedyt, de Callast továbbra is üldözte. Az ilyen drámai történetek és a rút kiskacsából divatikonná alakulás kiváló alapanyagul szolgáltak a pletykarovatok és életrajzok számára. Ugyanakkor a legvadabb trollok is elnémultak, ahogy meghallották az énekesnő hangját, mely felváltva volt magával ragadó, tüzes és lágy.

A Callasról alkotott archetipikus dívakép és az az elképzelés, hogy szenvednie kell a művészetért, specifikus volt, a férfi divók esetében nem volt vele egyenrangú figura. Callas ugyanakkor a hétköznapi élete traumáit és nehézségeit csatornázta át a művészetébe, s úgy tűnt, a végzetét nem kerülheti el. Jó hírnevét szigorú szabályrendszere alapozta meg. Sosem csinált titkot abból, hogy szegénységben nőtt fel. Így nyilatkozott Philippe Caloninak 1977-es, utolsó interjújában:

Csak óvatosan, ha azt mondjuk: gettó. A zene onnan érkezik. Szinte soha nem láttam olyan nagyszerű zenészt, akinek felsőbb osztálybeli múltja lett volna. Van valami jó a gettókban, mert ha onnan jössz, akkor még többet akarsz. Ez indít arra, hogy ezt mondd: egy nap leszek valaki.

A valódi díva

Callas 2024 áprilisáig szerepel a Díva című, nagy csoportos kiállításon, a londoni Victoria&Albert Múzeumban. Ez az esemény újrafogalmazza a „dívakoncepciót” a 19. századi operacsillagoktól a kortárs A-listás művészekig, bemutatva Callas utolsó előadásának jelmezeit, melyeket a Royal Opera House-ban viselt, illetve legendás felvételeket. – Callas magát „A dívát” személyesíti meg; mert bár a 20. század közepén a feminizmus feltörekvő második hulláma révén a „dívaság” más zenei műfajokban is megjelent, valójában az az 1830-as évekből is merített, hiszen Callas újra divatba hozta a bel canto énekstílust – összegezte a tárlat kurátora, Kate Bailey.

Majdnemhogy meg volt írva a korai »díva« narratívájában, hogy ez a rendkívüli operaszerep az érzelmek legmélyére visz, és aztán meg kell halni érte a színpadon. Ez a dívaság törékenységében, sebezhetőségében gyökerezik – óriási erőt igényel az, ha valaki ezt a szerepet úttörő módon alakítja át

– mondta el a kurátor a BBC Culture-nek. – A média kutatása, a divat és a tragédia valójában teljesen mást jelentett Callas esetében. Ő elkötelezte magát művészete legjavának. Az emberek kilométereken át álltak sorban, hogy lássák és hallják Callast, s ma ugyanezt tesszük Beyoncéval, színpadi jelenléte miatt – de Callas zenei ereje és empátiája az, ami ezt az élményt igazán érzelmi szintre emeli – tette hozzá a szakember.

Számos megpróbáltatással kellett szembenéznie Callasnak is, s ezek a női sztárok nemzedékeinek élete során ismétlődtek: az erős nőkkel szembeni ítélkezéssel; a női tehetségek harcai egymással (Callas közismert viszálya Renata Tebaldi olasz szopránénekesnővel); kíméletlen turné-menetrendek, még akkor is, ha egyértelműen időre lett volna szüksége, hogy felépüljön a betegségből vagy a kimerültségből.

Callas megőrizte tartását a megdöbbentő kegyetlenséggel szemben, jóval a művészi jólét vagy a testpozitivitás általános fogalmait, elvárásait megelőzve. Nehéz elképzelni, hogy az emberek a Beyoncé- vagy Gaga-show-kon táborozzanak csak azért, hogy gúnyolódjanak vagy zöldségekkel dobálják meg a sztárokat. Pedig fiatalkorában kövérsége miatt csúfolták Callast, később pedig túl vékonynak ítélték; a fogyás állítólag hozzájárult énekhangjának hanyatlásához is, bár munkájának intenzitása és hatóköre minden bizonnyal közrejátszott ebben.

Tagadhatatlanul úttörő volt a színpadon és a stúdióban is

Callas felvett áriáinak repertoárja a 40-es évek végén készült munkáitól a legújabb megjelenésekig a lehető legközelebb hozza őt a többgenerációs hallgatóságához. Szeptemberben a Warner Classics kiadta a La Divinát: ez egy olyan albumösszállítás, amely magában foglalja Callas sokoldalú szerepeit, beleértve a 70-es évek eleji Juilliard iskolai diákelőadásokat is (ami Terrence McNally 1995-ös, Master Class című darabját is inspirálta).

A La Divina kurátora, zenetudós és író, Michel Roubinet így hangsúlyozza Callas maradandó örökségét:

Hangja tagadhatatlanul minden érzékszervre egyszerre hat és a hallgatók elméjéhez, szívéhez és lelkének mélységeihez szól. Ez a hang rezonál és vibrál, és sajátos módján még több életet visz a zenébe és a drámába. Előhívja az érzelmeket, köztük a humort is − bár Callas nagyon keveset énekelt komikus szerepben−, ellenállhatatlan szellemiséget jelenít meg, egy kis iróniával… Maria Callas, túl a musicienne assoluta zsenialitásán, oly időtlen és örökké modern a hallgatóra gyakorolt érzékszervi hatásaiban, hogy ezzel továbbra is lenyűgöz bennünket, mert valójában nincsenek is igazi leszármazottai

Maria Callas hatása

Az énekesnőt körülvevő posztumusz rajongás elvonhatja a figyelmet a médiaipar alapvető rosszindulatáról, s egyben Callas utánozhatatlan erejét is tükrözi. Csak egy van belőle, mégis számtalan inkarnációja létezik: hallgatóként személyes vágyainkat és szorongásainkat vetítjük rá előadásaira – és továbbra is kötődünk zenéjéhez. Tom Volf, a Maria by Callas (2017) dokumentumfilmjének rendezője leírta, milyen érzés volt felfedezni Callast (Gaetano Donizetti 1835-ös Lammermoori Lucia című operájának őrült jelenetében) a YouTube-on a kora reggeli órákban.

Callas tinédzserkorom popkultúráján keresztül is kapcsolódott hozzám

– írja Arwa Haider, a BBC Culture szerzője. Volt egy filmjelenet az 1993-as Philadelphiában, ebben Tom Hanks karaktere könnyek között fordítja le Callas La Mamma Morta áriáját (Umberto Giordano 1896-os Andrea Chénier operájából ): „Isteni vagyok… Feledés vagyok… Szerelem vagyok!” Egy Jean-Paul Gaultier illatreklám-sorozat főcímzenéje is Callast idézi, a Casta Diva áriájával (ez volt az egyik leghíresebb alakítása Vincenzo Bellini Norma című operájából).

A 21. században Callas hologram formájában volt jelen egy turnén, s olyan színésznők alakították őt, mint Fanny Ardant, Franco Zeffirelli 2002-es Callas Forever című életrajzi filmjében; valamint hamarosan majd Angelina Jolie, aki Pablo Larraín: Maria című filmjének főszereplője lesz. A színésznő három hónapig volt Budapesten, mivel itt forgatták a Callas életének utolsó napjait feldolgozó alkotást.

Angelina Jolie egy Maria Callas életének utolsó napjait megmutató filmben fogja alakítani a dívát. Fotó: AFP

Callas megihlette a szerb származású Marina Abramović performanszművészt is, akinek Maria Callas hét halála című homage-operája novemberben debütált az Egyesült Királyságban.

A The New York Timesnak adott 2020-as interjújában Abramović elmondta, hogy tinédzserkorában hallotta először Callast egy rádióadásban, hozzátéve, hogy párhuzamot érzett Callas és saját életútja között. – És akkor itt van ez a hihetetlen intenzitás az érzelmekben, [Callas] egyszerre tud törékeny és erős is lenni – fogalmazta meg a performanszművész. Ez az érzés soha nem múlik el. Callas továbbra is közel áll hozzánk, s egyben forradalmi is: ő a világok ütközésének hangja.

A Vigyél el az operába − Maria Callas-film december 16–17-én és 30–31-én látható a BBC News adón, valamint online is megtekinthető.

Borítókép: Maria Callas a repülőtéren (Fotó: AFP)