Csíki Játékszín: könnyen fogyasztható előadásokat kell műsorra tűzni

Az alatt a két év alatt kialakultak új szokások az emberekben, és nagyon erős konkurencia lett a streaming. Rájöttünk, hogy nem elég, ha a nézőket megpróbáljuk behozni a színházba, nekünk is meg kell próbálnunk kimenni az intézményből egy olyan közönségréteghez, amelyik nem jön be ebbe az épületbe. Úgyhogy elkezdtünk alternatív terekben is előadásokat létrehozni.