Átadták az idei Golden Globe-díjakat

A nagy esélyesnek tartott Oppenheimer például beváltotta a hozzá fűzött reményeket: öt kategóriában díjazták. Az atombomba atyjaként számon tartott fizikusról, Julius Robert Oppenheimerről szóló életrajzi mű egyebek mellett a legjobb drámai filmnek járó díjat is átvehette a Golden Globe-gálán. A címszereplőt alakító Cilian Murphy a legjobb drámai színésznek, Robert Downey Jr. a legjobb férfi mellékszereplőnek, Christopher Nolan a legjobb rendezőnek járó díjat, Ludwig Göransson pedig a legjobb eredeti filmzenéért járó elismerést vihette haza.

Az idei Golden Globe nagy nyertese az Oppenheimer. Forrás: UIP-Duna Film

A páratlan zsenit, egyben a közel kétszázezer civil áldozat életét kioltó tömeggyilkos fegyver megalkotóját bemutatót film egyedülálló a maga nemében. Az alkotás Kai Bird és Martin J. Sherwin 2005-ös, Pulitzer-díjas Amerikai Prométheusz című életrajzára alapozva egyszerre hiteles, lélektani mélységeket boncolgató életrajzi film, illetve fordulatokban bővelkedő tárgyalótermi thriller. Egyben tanmese is, amelyben a „gonosz” – legyen szó akár a prométheuszi magasságokig felemelkedő címszereplőről, akár az őt besározni próbáló szenátorról, Lewis Straussról – végül kénytelen megbűnhődni tettéért.

A legjobb drámai színésznőnek járó díjat Lily Gladstone, a Martin Scorsese által rendezett, októberben bemutatott, Megfojtott virágok című film főszereplője vihette haza.

Ezzel – mint arra köszönőbeszédében is utalt – egyben történelmet is írt, hiszen korábban nem volt rá példa, hogy amerikai őslakos származású színészt ismerjenek el ezzel a díjjal. Az alkotás valós eseményen alapuló történetet dolgoz fel: a bevándorlókból amerikai polgárokká váló fehérek és az őslakosok szembenállását tárja a nézők elé egy karakterközpontú sorsdráma formájában.

A filmben Robert De Niro és Leonardo DiCaprio is kiemelkedő alakítást nyújt, azonban a produkció vitathatatlanul legnagyobb felfedezettje a páratlanul hiteles, kifejező és mély érzésű játékával a női főszereplő, az eddig szinte teljesen ismeretlen színésznő, Lily Gladstone volt.

A legjobb komédiák és zenés produkciók

A vígjátékok és musicalek közül Jórgosz Lánthimosz Szegény párák című Frankenstein-variációját hozta ki győztesként a döntőbizottság, a főszereplőt, Bellát alakító színésznőt, Emma Stone-t pedig ebben a kategóriában a legjobb színésznő díjával jutalmazták.

A morbid humorral átszőtt, mégis tanulságos, gótikus és viktoriánus angol regényeket idéző, női felemelkedést és fejlődéstörténetet bemutató alkotás a viktoriánus Angliában játszódik. Főhőse, Bella Baxter (Emma Stone) kezdetben sem beszélni, sem mozogni nem tud. Bezárva, kihasználva él az őt megalkotó tudós, dr. Godwin Baxter (Willem Dafoe) házában. A cselekmény Bella fokozatos öntudatra ébredését tárja elénk. Amint azt Emma Stone a díjátadón mondott beszédében kiemelte, Bella magába az életbe szeret bele.

Egyformán elfogadja a jót és a rosszat, és ez tényleg arra késztetett, hogy másképp tekintsek az életre

– osztotta meg a gondolatait a színésznő.

Bár Greta Gerwig filmje, a Barbie számos jelölést kapott, végül két kategóriában ért el sikert. Az egyik díjat Billie Eilish kapta, a film What Was I Made For? című betétdaláért. A Warner Bros produkciója, amelynek eddigi teljes bevétele meghaladta az 1,4 milliárd dollárt, azaz a 484 milliárd forintot, emellett még a Golden Globe történetében idén először átadott legnagyobb mozis kasszasiker díját tudhatta magáénak az est végére.

A Barbie orra elől több kategóriában is más vitte haza a díjat, a legnagyobb kasszasiker mégis az övé lett. Forrás: Mafab.hu

A legjobb vígjátékok és musicalek mezőnyében Alexander Payne Téli szünet című filmje is sikeresen szerepelt. Az elit bentlakásos iskola konzervatív, zsarnoki történelemtanárát bámulatos természetességgel alakító Paul Giamatti a legjobb színész díját vihette haza. A filmben az élettársát és egyetlen gyermekét sirató, Mary Lambként üstökösként felragyogó színésznő, Da’Vine Joy Randolph pedig a legjobb női mellékszereplő lett.

A legjobb forgatókönyvért járó díjat az Oppenheimer és a Barbie elől végül Justine Triet Egy zuhanás anatómiája című filmje vitte el, a legjobb nemzetközi film díját is megszerezve.

Az egyszerre krimi, thriller és családi dráma főszereplője egy élet által próbára tett írónő, akit a férje meggyilkolásával vádolnak. A produkció egy olyan tárgyalás történetét követi nyomon, amelynek csakis vesztesei lehetnek.

A legjobb animációs film Golden Globe-ját Mijazaki Hajao A fiú és a szürke gém című alkotása kapta.

Az érzelmekben és mondanivalóban gazdag alkotás – amely a japán rendezőtől már megszokott kifinomult szimbólumrendszerre épít – a II. világháború korába repíti a nézőket. A misztikus, különleges világban játszódó filmben Miyazaki saját gyermekkora is megelevenedik: a II. világháború alatt ő is átélte a bombázásokat, ő is elveszítette édesanyját, és az ő apja is repülőgépgyárban dolgozott.

Televíziós Golden Globe-díjak

A legjobb drámai sorozatnak járó elismeréssel idén az HBO Utódlás című sorozatának negyedik, befejező évadát jutalmazták. A fiktív médiabirodalmon belüli családi küzdelmeket bemutató drámasorozat összesen három díjat zsebelt be a kategóriájában, ugyanis három szereplő, Matt Macfadyen, Sarah Snook és Kieran Culkin szintén díjjal távozott a gáláról.

Az eredetileg Rupert Murdochról szóló áldokumentumfilmnek szánt produkció végül egy fiktív család példáján keresztül mutatja be a média visszásságait.

A sorozat egyik erőssége az okosan megírt fordulatokban bővelkedő cselekmény. A siker másik forrása a precízen kidolgozott karakterábrázolás, amelynek köszönhetően az okok, a háttérben lévő sorstragédiák feltárása által megérthetővé, akár szerethetővé is válnak a manipuláció, árulás, hatalmi játszma és intrika útvesztőjében elvesző karakterek.

A mackó című Hulu-sorozat szintén nagy sikerrel szerepelt, három díjat nyert. Nemcsak a legjobb vígjátéksorozatként ismerték el, de két szereplő, Jeremy Allen White és Ayo Edebiri is díjjal gazdagodott.

Hogyan alakul egy büfé a nehézségek ellenére valódi étteremmé? Erre mutat példát a tökéletes karakterábrázolással és bravúros cselekményvezetéssel megalkotott, az éttermi konyhák világát átélhető valósághűséggel bemutató kedves, humorral fűszerezett sorozat.

Ugyancsak három díjjal jutalmazták a Balhé című korlátozott epizódszámú sorozatot: a kategória fődíja mellett Ali Wongot és Steven Yeunt is elismerték színészi játékukért, a Golden Globe újonnan bevezetett standup-díját pedig Ricky Gervaisnek ítélték oda.

Borítókép: A Golden Globe-szobrocska (Fotó: AFP/Michael Tran)