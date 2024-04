A Laibach együttes Opus Dei lemezét több formában adják ki újra

A lemez május 10-én jelenik meg vinylen, dupla CD-n és digitálisan is elérhető lesz. A CD változaton tizennyolc eddig kiadatlan felvétel is szerepelni fog, köztük koncertdalok az 1987–1989 közötti időszakból – közölte a kiadó. Az Opus Dei a Laibach harmadik stúdióalbumaként 1987-ben jelent meg, és ez volt az első, amelyet a Mute kiadó gondozott. A lemez világszerte ismertté tette a Laibachot, amely az anyagra német és angol nyelven is rögzítette az osztrák Opus zenekar Live Is Life című világslágerének feldolgozását és a Queen One Visionjét is, Geburt einer Nation címmel. A siker hozta meg a lehetőséget a Laibachnak arra, hogy első világkörüli turnéjára induljon.

A Laibach volt az első külföldi zenekar, amely koncertet adott Észak-Koreában (Fotó: MTI/EPA/KCNA)

A szlovén csapat fellépett a londoni Queen Elizabeth Hallban, San Franciscóban, Berlinben, Párizsban is – ezekről a koncertekről kerültek fel dalok a mostani újrakiadásra.

A Laibach a nyolcvanas évek legelején alakult; az akkor még jugoszláviai csoport elemi hatást gyakorolt a korszak gondolkodásmódjára. A Frankie Goes to Hollywoodtól a Rammsteinen át Marilyn Mansonig és a Nine Inch Nailsig számos zenekar és zenei irányzat táplálkozik a laibachi örökségből, akár a látványelemek, a zene vagy a szövegek terén.

Egy Ljubljanához közeli bányászvárosból, Trbovljéből indultak, eredetileg képzőművész csoportként, nevüket Ljubljana német elnevezéséből vették.

A csoport később – egyéb színházi és képzőművészeti kezdeményezésekkel egybeolvadva – NSK, azaz Neue Slowenische Kunst néven valóságos művészi állammá nőtte ki magát, és a Laibach eme összművészeti szerveződés zenei leágazásává alakult.

Már korai koncertjeik és performanszaik botrányt okoztak Jugoszláviában, de ennek ellenére a Laibach 1985-től kezdve lemezeket adhatott ki, és nemzetközi hírnevük is egyre nőtt, amikor 1987-ben a Mute-nál (a Depeche Mode kiadójánál) megjelent az Opus Dei album.

A lemezen található indusztriál feldolgozások metálos-wagneriánus-pszeudonáci átértelmezéseinek komoly hírük ment.

A kitalált neveken működő alapítók és tagok zenéje idővel fogyaszthatóbbá, leginkább a technóba hajlóvá vált, ezzel együtt tudatosan használták a popkultúra produkcióit. Megjelentették a Sympathy for the Devilt, amely a híres Rolling Stones-szám egy nagylemezre való különböző indusztriál hangulatú feldolgozása, vagy a Let It Be-t, amely az egykori Beatles-klasszikus teljes átköltése. A 2006-os Volk tizenhárom állam (köztük a Vatikán), ráadásként az NSK hivatalos himnuszát tartalmazza, természetesen a megszokott indusztriál-techno átdolgozásban. A 2008-ban kiadott Laibachkunstderfugén J. S. Bach műveit értelmezték újra.

2015-ben a Laibach adta az első rockkoncertet Észak-Koreában, az erről készült dokumentumfilmet 2017-ben mutatták be.

Az újramaszterelt Opus Dei az első darab a Mute kiadó Laibach-újrakiadás sorozatában. A Laibach 28 állomásos Opus Dei európai turnéja május 14-én a svájci Winterthurban indul, a zenekar október 11-én Budapesten, a Dürer Kertben lép fel, a zárókoncert pedig október 22-én a németországi Hannoverben lesz.