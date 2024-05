Nagy eszme, nagy bűntett, megrázó videó

Schmidt Mária a Terror Háza Múzeumban tartott eseményen arról beszélt, nem ért egyet azzal, hogy a mai fiatalokban nincs ambíció, közönyösek, nincs bennük érdeklődés a múlt iránt, hiszen ez a pályázat – amelyre több mint harminc fiatal „mozgatta meg agysejtjeit”, készített kreatív és tanulságos videókat – is bizonyíték arra, hogy a maiak is tudni akarják, honnan jöttek, merre tartanak, van bennük tehetség és ambíció.



A Nagy bűntetthez nagy eszme kell! című időszaki kiállítás neve mögött nemcsak egy jó szlogen, egy poén rejtőzik, hanem nagyon súlyos tartalom is

– fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a kommunizmus mint eszme nem csupán egy politikai projekt, annál sokkal több. A kommunizmus a politikai eszmén kívül kulturális, nyelvi és társadalomszervezeti elveket is megvalósított, és egy szerteágazó intézményrendszert is kiépített, hiszen tisztában voltak vele: mindezekre szükségük van ahhoz, hogy elképzeléseiket széles körben és hosszú távon is működtetni tudják.



A főigazgató komoly problémának nevezte, hogy amikor a kommunizmusról beszélünk, akkor nemcsak a múltra, hanem a jelenre is kell gondolni, hiszen sok fiatal gondolkodását ma is megmérgezi a kommunizmus eszméje, különösen Nyugaton. Számunkra reményt ad, hogy a videópályázatok készítői felismerték a kommunista eszmerendszer lényegét.

Schmidt Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy hiába volt nagy eszme a kommunizmus, emlékezetünkben mára csak a gonosz tettek maradtak meg.

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója. Fotó: Balogh Zoltán

Fekete Rajmund, a Kommunizmuskutató Intézet igazgatója azt mondta: a Terror Háza Múzeum, a XX. Század Intézet és a Kommunizmuskutató Intézet számára egyaránt fontos, hogy a mai fiatalok pontosan tudják, szüleik, nagyszüleik, dédszüleik min mentek keresztül, és megértsék, hogy a szabadságot nem adták ingyen, hogy voltak olyan pusztító eszmék a múlt században, amelyek egy hamis ígéret reményében képesek voltak mindent feláldozni, ahol milliók halála csupán „unalmas statisztikának” minősült.

A pályázatra készített videók bemutatták a kommunizmus valódi arcát, illetve azt, hogy a kommunizmus megdöntésében milyen szerepük volt azon hétköznapi hősöknek, akiknek bátorsága azt példázza, hogy a gonosznak ellenállni kötelesség. A diákoknak sikerült lerántania a kommunizmusról a leplet és bemutatni álszent, torz, ronda és eleven valóját

– fogalmazott.

Bejelentette, hogy a beérkezett pályaművek készítői közül nemcsak az első hármat díjazzák, hanem minden pályázó kap ajándékot, könyvcsomagot, és egy különdíjat is kiosztanak, melynek nyertese az egész osztályát elviheti a Terror Háza Múzeumba.



Az ünnepségen elhangzott: a pályázat arra ösztönözte a diákokat, hogy videóban mondják el a kommunizmus bűneit, meséljék el a tettesek, vagy éppen az ellenálló hősök történetét, ehhez pedig a tavaly szeptemberben nyílt, egyszerre merész, groteszk és görbe tükröt tartó tárlat adta a diákok számára az ihletet. A diákok országosan ismert és saját, helyi településeikhez kötődő személyeket és történeteket is témául választottak.

Fekete Rajmund, illetve a pályázat díjazottjai, Kassai-Schmuck Sára, Polgár Bernadett, Csoma Péter Seungu, Schmidt Mária, valamint Bibercz Eliza. Fotó: Balogh Zoltán



A pályázók műfaji megkötés nélkül, legfeljebb egyperces videóikkal vállalkozhattak a megmérettetésre. A felvételek szerte az országból: Budapest, Dunavecse, Érd, Hajdúnánás, Inárcs, Máza, Nagykanizsa, Rákóczifalva, Sopron, Székesfehérvár, Vecsés és Veresegyház középiskoláiból érkeztek.

Az első díjat Csoma Péter Seungu nyerte el, aki pályamunkájában a kilencéves Li Szüng-bok, „a koreai Mansfeld Péter” történetét mutatta be. A fiú 1968-ban dél-koreaiként bátran a támadó észak-koreai kommandósok szemébe mondta, hogy gyűlöli a kommunista pártot, amiért kegyetlenül meggyilkolták, így vált a kommunista terror mártírjává. Li Szüng-bok emlékét egy Szöulban állított szobor őrzi.