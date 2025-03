Pogány Indulót és Csókay András professzort is el lehet csípni az idei SopronFesten

Az esemény szervezőinek közleménye szerint a SopronFest idei témája a boldogság, az események és a fellépő vendégek jelentős része arra a kérdésre keresi a választ, hogy kinek mit jelent a szó, hogyan lehet sikeresen dolgozni azon, hogy különféle helyzetekben képesek legyünk megtalálni, elérni a boldog állapotot.

Ákos koncertje előtti estén Anna lányával beszélget majd (Fotó: Mudra László)

A Telekom PodcastFest részeként több mint húsz program várja a közönséget. A fesztivál megnyitójaként június 1-jén Horváth Gergely Rakovszky Zsuzsával, Cserbik Ritával és Lovasi Andrással beszélget Boldog fesztivált! címmel. Radnai Péter Az első Influenszerek sorozatban Vitray Tamást látja vendégül, Linczényi Márkó és Turai Barna pedig a Síkideg podcasttel érkezik Sopronba. A várkerületi Kultúrpresszó Teraszon Lil Frakk L.L. Juniorral a Sávlekötő podcastben beszélget, a K-OSZ PODCAST és Miskovits Marci vendége pedig Pogány Induló lesz.

Steigervald Krisztián generációkutatónak és Szabó Béla, a Telekom vezetőjének beszélgetése a Kinek mi a dolga, lehetősége a boldog életre? címet viseli, Kadarkai Endre pedig Tari Annamária pszichoterapeutával és Csókay András professzorral Betegen, boldogan címmel arra a kérdésre keresi a választ, hogyan lehet megtalálni betegen a harmóniát, a boldogságot.

A várkerületi irodalmi teraszra Darvasi László és Nádasdy Ádám, valamint Kulka János és Gyárfás Dorka érkeznek. A Sopron Gourmet részeként is egy héten át a boldogság lesz az ihletője a vendéglátók kínálatának, akik meglepetésekkel, kedvezményekkel várják a fesztiválozókat. Dragomán György és Nyáry Krisztián a Deák Étterem teraszán egy háromfogásos vacsorát irodalmi esttel köt össze, Rákóczi Ferenc pedig az Erhardt Étterem vendége lesz. Olasz estét celebrál a Kultúrpresszó Teraszán Gianni Annoni és Giorgio, majd a Carson Coma frontembere egy minikoncert ad.

A Harrer Csokoládéműhelyben mindennap kóstolóval és bemutatóval várják a közönséget,

Ákos pedig a pünkösdvasárnapi koncertje előtti estén Anna lányával a Ráspi Étteremben beszélget.

A soproni borászok városszerte és a SopronFest fő helyszínén, a Lőverekben is bemutatják a borvidék idei kínálatát. A Vinodom közösségi vinotéka környékére pedig az encsi Anyukám Mondta, a debreceni Ikon Étterem és a badacsonytomaji La Téne települ ki. A Lőverekben június 6. és 8. között színpadra lép Timmy Trumpet, Parov Stelar, Worakls és az Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay. A hazai fellépők közül koncertet ad mások mellett Ákos, Desh, a Halott Pénz, Majka, Dzsúdló, Manuel, Pogány Induló, a Valmar, L.L. Junior, és Sopronban ünnepli a Shalom! album 30. évfordulóját az Anima Sound System. A Telekom Secret Gardenben Dub FX, az Analog Balaton, Sisi, Lil Frakk, Co Lee, Hundred Sins, a K-OSZ Disco és a Bladerunnaz vára a fesztiválozókat.