A Trónok harca és a Karib-tenger kalózai is a Margitszigetre költözik csütörtökön

Maksim extrém külseje miatt első látásra inkább rocksztárnak tűnik, mintsem zongoraművésznek. Ez az imidzs jól illik az általa képviselt crossover műfajhoz, amelyben a klasszikus és a popzene fúziójával kísérletezik. Koncertjén, amelynek a Margitszigeti Színház ad otthont, olyan nagy slágerek csendülnek fel, mint a The Show Must Go On és a Dancing Queen, valamint a Trónok harca és A Karib-tenger kalózai filmek zenéi.

A szervezők szerint Maksim koncertje egyszerre ígér izgalmat és inspirációt (Fotó: Margitszigeti Színház)

A zongoraművész a világ egyik legismertebb crossover zongoristája, aki újradefiniálja, mit is jelent a klasszikus zene a XXI. században. Több mint ötmillió eladott album, számtalan rangos díj és folyamatosan telt házas koncertek tanúskodnak egyedi zenei víziójának sikeréről. Az estét nemcsak a virtuóz zongorajáték teszi felejthetetlenné, hanem a különleges fény- és videóeffektusok, valamint egy komplett zenekar – vonósok, ütősök és fúvósok – közreműködése is. Maksim az utóbbi években azzal is kísérletezik, hogy világhírű pop-rock slágereket ad elő klasszikus zenekari hangzásban, virtuóz zongorafutamokkal megspékelve.

Maksim virtuozitása új dimenziókat nyit a zenében, és mindezt holnap a Margitszigeti Színház gyönyörű környezetében teszi.

„Imádok különböző stílusokkal kísérletezni. Ezért az albumaim nagyon más stílusúak, megtalálhatóak rajtuk a filmzenétől a könnyűzenén át a klasszikusabb hangzású, gazdag zenekari kísérettel előadott darabokig minden. Aztán persze vannak pörgős és elektronikus alapokon nyugvó munkáim is. Az utóbbi két-három albumomon arra koncentráltam, hogy olyan legendás pop- és rockdalokat vegyek elő, mint például a The show must go on a Queentől vagy a Dancing Queen az Abbától.” – mondta el a zongorista. A csütörtöki előadásra itt lehet jegyet váltani.